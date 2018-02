TASR

Dnes o 16:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ZOH: Nemci senzačne zdolali Švédov a v semifinále vyzvú Kanadu

V Hale Kwandong v Kangnungu zvíťazili v stredajšom štvrťfinálovom súboji nad Švédskom prekvapujúco 4:3 po predĺžení.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 21. februára (TASR) - Hokejisti Nemecka senzačne postúpili do semifinále olympijského turnaja v Pjongčangu. V Hale Kwandong v Kangnungu zvíťazili v stredajšom štvrťfinálovom súboji nad Švédskom prekvapujúco 4:3 po predĺžení. V semifinále nastúpia v piatok 23. februára o 13.10 SEČ proti obhajcom trofeje Kanade.

Nemci viedli po prvej tretine už o dva góly, v tretej tretine si držali rovnaký náskok do stavu 3:1. Potom Švédi dokázali vyrovnať zásluhou obrancov Patrika Hersleya a Mikaela Wikstranda. V predlžení však Patrick Reimer rozhodol o výhre Nemecka a poslal svoj tím do bojov o medaily.

Štvrťfinále: Švédsko - Nemecko 3:4 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1) Góly: 47. Lander (Dahlin, Omark), 50. Hersley (Omark, Wikstrand), 52. Wikstrand (Lundqvist) – 14. Ehrhoff (Hager, Schütz), 15. Noebels (Kink), 49. Kahun (Mauer), 62. Reimer (Ehliz, Boyle). Rozhodovali: Lemelin (USA), Rantala (Fín.) – Lhotský (ČR), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2092 divákov. Švédsko: Fasth – Kronwall, Bertilsson, Hersley, Gustafsson, Wikstrand, Fransson, Dahlin – Lindström, Lindholm, Möller - Pettersson, Lundqvist, Axelsson – Everberg, Lander, Omark - Zackrisson, Bergström, Stalberg – Norman Nemecko: Aus den Birken – Boyle, Krupp, J. Müller, Seidenberg, Hördler, M. Müller, Ehrhoff – Reimer, Hager, Schütz – Plachta, Goc, Wolf – Ehliz, Kahun, Noebels – Macek, Kink, Mauer – Fauser

Švédi ako favorit duelu začali aktívnejšie. Aus den Birken v bránke Nemecka musel zasahovať ako prvý a v 4. minúte predviedol skvelý zákrok po strele Gustafssona. Prevahu Švédov znásobila následná presilovka, okolo nemeckej bránky to lietalo z každej strany, ale bez efektu. Severania viedli v polovici tretiny na strely 13:0, ale napokon sa opäť potvrdilo staré známe - nedáš, dostaneš. V 14. minúte hrali v početnej výhode Nemci a Ehrhoff prestrelil od modrej čiary Fastha - 0:1. Tento vývoj Švédov zaskočil a ani ho ešte nestačili poriadne stráviť, keď im už o 29 sekúnd po prvom góle zasadil Noebels druhú ranu. Nemecký útočník sa dobre zorientoval pred bránkou po akcii spoluhráča Kinka. Aus den Birken potom zlikvidoval ďalšie príležitosti Švédov a Nemci tak išli do kabín s prekvapivým dvojgólovým vedením.

Hneď po začiatku druhej časti mohol nemecké vedenie zvýšiť Boyle, ale sám pred Fasthom nenamieril do čierneho. Švédi boli aj naďalej aktívnejší, lepšie korčuľovali, ale na bránku súpera už nemierilo toľko striel. Naopak, streleckú aktivitu zvýšili Nemci, ktorí okrem toho húževnato bránili a nepúšťali favorita do blízkosti svojho brankára.

V treťom dejstve pôsobili Švédi opäť hokejovejším dojmom, snažili sa čo najviac strieľať a ich úsilie sa im konečne vyplatilo v 47. minúte. Dahlin vystrelil od modrej čiary a Lander dorazil puk za brankárov chrbát. Už o dve minúty však chybovali Švédi v útočnom pásme, Nemci rýchli vyhodili puk, ktorý si na modrej čiare prebral Kahun a ten prestrelil Fastha po tretí raz. Švédi sa však opäť dostali do hry v polovici tretiny, keď zásluhou Hersleya využili presilovku a o ďalšie dve minúty už bolo vyrovnané. Wikstrand si nakorčuľoval do dobrej pozície a trafil presne pravý horný roh bránky. "Tri korunky" chceli vzápätí rozhodnúť ešte v riadnom hracom čase, kontrolovali priebeh hry, ale duel napokon dospel do predĺženia.

To trvalo iba 90 sekúnd, keď si odvážne pred Fastha nakorčuľoval Patrick Reimer a na dvakrát dostal puk za bránkovú čiaru. Gól musel ešte potvrdiť videorozhodca.