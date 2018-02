TASR

Dnes o 16:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ZOH: Hokejisti Kanady zdolali Fínsko a sú v semifinále turnaja

V semifinále nastúpia v piatok 23. februára o 13.10 SEČ proti Nemecku, ktoré prekvapivo zdolalo Švédsko 4:3 po predĺžení.

Radosť hokejistov Kanady. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 21. februára (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili v stredajšom štvrťfinále nad Fínskom tesne 1:0 a na ZOH v Pjongčangu si zahrajú o medaily. V semifinále nastúpia v piatok 23. februára o 13.10 SEČ proti Nemecku, ktoré prekvapivo zdolalo Švédsko 4:3 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Česko a OŠR (piatok o 8.40 SEČ).

V Hokejovom centre v Kangnungu to bol od začiatku vyrovnaný a dramatický duel. O jeho osude rozhodol jediný gól v prvej minúte tretej tretiny. Ihneď po buly vypálil obranca Noreau a Koskinen nestihol zasiahnuť.

Štvrťfinále: Kanada - Fínsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Gól: 41. Noreau (O'Dell). Rozhodovali: Jeřábek (ČR), Olenin - Lazarev (obaja Rus.), Pihlblad (Švéd.), vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2265 divákov. Kanada: Scrivens (25. Poulin) – Robinson, Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery – Brule, Roy, Bourque – Vey, Kelly, Raymond – Thomas, Ebbett, Wolski – Lapierre, O'Dell, Klinkhammer – Kozun Fínsko: Koskinen – Lepistö, Heiskanen, Lehtonen, Koivisto, Kukkonen, Ohtamaa, Hietanen - Manninen, Kemppainen, Pyörälä - Tolvanen, Kontiola, Junttila - Enlund, Koskiranta, Savinainen - Anttila, Lajunen, Peltola - Osala

Do prvej tretiny nastúpili oba tímy s dôrazom na pozorné výkony v defenzíve, základ bol vyvarovať sa chybám, ktoré by mohli dať šancu súperovi. Podľa toho vyzeral aj priebeh na ľade. Hralo sa síce v celkom solídnom tempe a puk sa rýchlo presúval zo strany na stranu, no s minimom striel a ani jeden z tímov si v úvodnej dvadsaťminútovke nedokázal vypracovať gólové šance. Bližšie k nim mali Fíni, ktorí si od siedmej minúty zahrali v početnej výhode, no na Scrivensa mierila iba jedna nebezpečnejšia strela od modrej. Kanada hrala dôrazne do tela a mierne aktívnejšiemu súperovi nedarovala ani kúsok priestoru. V závere si tímy zahrali 4 na 4, ale ani tento stav nerozprúdil ofenzívne manévre.

Od začiatku druhej tretiny už prišli aj šance. Prvú veľkú mala Kanada. Koskinen vyrazil Ebbettovu strelu pred seba, kde čakal na dorážku do odkrytej bránky Vey, ale jeden z obrancov v poslednej sekunde zasiahol. Fínsky brankár vzápätí zlikvidoval strelu Bourquea. Na druhej strane pálil Lepistö a po ďalšej akcii "Suomi" zrazil jeden z hráčov Scrivensa, ktorý zostal ležať na ľade. Ešte to skúsil, no po ďalšom zákroku sa rozhodol striedať a na jeho miesto vybehol Poulin. Toho čakal krst ohňom, keďže krátko na to hrali Fíni presilovku a ako prvý ho preveril takmer gólovou strelou Kontiola. V 32. minúte sa dostal k dvom dorážkam zblízka Pyörälä, ale Poulin si poradil aj s ním. "Javorové listy" si vytvorili veľký tlak päť minút pred koncom tretiny v presilovke. Fínov zavreli v pásme a na Koskinena išla spŕška striel, no ani jedna si nenašla cestu do siete.

Kanada zúročila zvýšenú aktivitu z druhej tretiny hneď na začiatku tretej. O'Dell poslal puk z buly za seba a Noreau delovkou otvoril skóre - 1:0. Fíni boli blízko k vyrovnaniu v 47. minúte. Lepistö dostal ideálnu prihrávku spoza bránky od Junttilu, ale tesne minul ľavú žŕdku. Po ďalšej bleskurýchlej akcii "Suomi" skončil namiesto puku v bránke Savinainen, ktorého tam poslal Raymond. Takmer rovnaká situácia sa odohrala pri zranení Scrievensa. Fínsko si v ďalších minútach nevedelo vytvoriť súvislejší tlak. Kanaďania pôsobili energickejším dojmom, výborne bránili a ich vysoké napádanie robilo súperom obrovské problémy pri rozohrávke. Nepomohlo ani zúženie na tri formácie, ani powerplay minútu a pol pred koncom a ani oddychový čas pri vhadzovaní pred Scrivensom. Kanaďania tesný náskok obetavo ubránili a udržali si šancu na obhajobu titulu.