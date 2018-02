TASR

Kiska podpísal zavedenie 13. a 14. platov s daňovo-odvodovou výhodou

Prvýkrát má byť 13. plat, ako letná odmena, vyplatený v júni tohto roka, 14. plat má byť vyplatený v decembri.

Bratislava 21. februára (TASR) - Do Zákonníka práce sa zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne však budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur. Podmienkou ale je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Prvýkrát má byť 13. plat, ako letná odmena, vyplatený v júni tohto roka, 14. plat má byť vyplatený v decembri. Definujú sa ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat.

"Ak aspoň jedna z uvedených podmienok nie je splnená, nárok na oslobodenie tejto mzdy nevznikne. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť 500 eur od všetkých zamestnávateľov, pričom pri výpočte výšky oslobodenia sa postupuje obdobne ako pri výpočte oslobodenia mzdy pri príležitosti letných dovoleniek," uvádza sa v novele.

Upravuje tiež postupné daňovo-odvodové zvýhodnenie týchto platov. Podmienkou pri oboch je, že zamestnávateľ musí vyplatiť zamestnancovi tieto odmeny vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Úľavy budú najviac do výšky 500 eur.

Trinásty plat bude po splnení podmienok definovaných zákonom oslobodený v tomto roku od zdravotného poistenia, v nasledujúcich rokoch od dane z príjmov fyzických osôb a následne aj od sociálnych odvodov.

Oslobodenie od zdravotných odvodov bude aj pri 14. plate v tomto roku, taktiež bude následne oslobodený od dane z príjmov a od roku 2020 od sociálnych odvodov. Čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov sa bude vzťahovať aj na zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe.