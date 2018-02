TASR

Dnes o 16:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ZOH: CAS vypočul dopingového hriešnika Krušelnického

Reprezentant v curlingu mal na ZOH v Pjongčangu pozitívny dopingový test.

Alexander Krušelnicky. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 21. februára (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) vypočul v stredu ráno Alexandra Krušelnického z tímu Olympijských športovcov z Ruska. Reprezentant v curlingu mal na ZOH v Pjongčangu pozitívny dopingový test.

Dvadsaťpäťročný Krušelnickij získal spolu so svojou ženou Anastasiou Bryzgalovovou bronz v mixe, no pozitívne ho testovali na meldónium. Látka je na zozname zakázaných prostriedkov od 1. januára 2016. Podľa agentúry DPA sa v tomto prípade očakáva rozhodnutie do 24 hodín.

Krušelnického prípad bude mať veľký vplyv na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý zvažoval, že umožní Rusom niesť pri záverečnom ceremoniáli národnú vlajku.