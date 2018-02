TASR

Dnes o 15:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

V súčasnosti už štát asanoval 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur.

Bratislava 21. februára (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur z európskych fondov. Vláda tento zámer schválila na stredajšom rokovaní.

Konkrétne ide o skládku komunálneho odpadu Drahý vrch v Starej Turej, dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží v Bošanoch, skládku popolčeka v Horných Našticiach, práčovňu a čistiareň po priemyselnej výrobe v Leviciach, sklady pesticídov v Novej Dedine a Čeľovciach, bývalé sklárne Clara v Utekáči, skládku komunálneho odpadu v Giraltovciach a skládku komunálneho a priemyselného odpadu v Starej Ľubovni. "Lokalita Utekáč sú staré sklárne, ktoré ideme vyčistiť a tak tam môže prísť nový investor, ktorý to mal ako podmienku, že bez toho by tam neprišiel. Znamená to, že do najmenej rozvinutého okresu môže prísť investícia," povedal po rokovaní vlády minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

"Odstraňovanie znečistených území, ktorých sú na Slovensku stovky, patrí medzi naše priority. A v tejto oblasti vyvíjame maximálne úsilie, v ktorom budeme naďalej pokračovať. Ochrana životného prostredia je aj ochranou zdravia ľudí," povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. Rezort životného prostredia do roka predloží na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže príslušným okresným úradom v sídle kraja.

Rozhodnutiu vlády o určení ministerstva životného prostredia ako povinnej osoby za odstránenie týchto envirozáťaží predchádzalo konanie na príslušnom okresnom úrade. Tie však na základe zistených skutočností a predložených dokumentov vydali rozhodnutia o zastavení konania z dôvodu, že povinnú osobu nebolo možné určiť. Rozhodnúť tak musela vláda SR.

Odstraňovanie environmentálnych záťaží považuje envirorezort za jednu zo svojich priorít. V súčasnosti už štát asanoval 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších približne 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje alebo sa chystá geologický prieskum, to je prvý a najdôležitejší krok. Výsledky totiž určia metódu či náklady. Pri približne 140 sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých desiatich prebieha verejné obstarávanie a pri 20 už bolo verejné obstarávanie aj ukončené.