TASR

Dnes o 15:06

Prieskum: Až 70 % párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá

Bratislava 21. februára (TASR) - Až 70 % párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá do online účtov a digitálnych zariadení. Pre štvrtinu je bežným štandardom, že majú neobmedzený prístup do mobilu alebo tabletu svojej polovičky a pravidelne kontrolujú každú novú aktivitu. Ukázal to prieskum spoločnosti Kaspersky Lab zameraný na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami.

V prieskume až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v offline, ako aj online svete. Na druhej strane, pre 70 % z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70 % párov priznalo k vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k online účtom.

Až 26 % má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, ako napríklad textové správy (14 %), fotografie (12 %) alebo dokonca videá (11 %). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií finančného charakteru (11 %) alebo pracovných záznamov (11 %).

Kým trvá vzťah, táto otvorenosť je prirodzená. Problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12 % z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili online súkromné či intímne informácie o expartnerovi. Rovnako 12 % zámerne poškodilo alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21 % sa zase priznalo k špehovaniu partnera cez online účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10 % respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o peniaze, ku ktorým sa dostali online.

Prieskum poukázal aj na výrazné rozdielnosti v správaní medzi mužmi a ženami. Muži sa ukázali ako pomstychtivejší, keď 17 % mužov zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7 % žien. Rovnako aj vypočítavejší - 17 % mužov zneužilo informácie od expartnerky vo svoj prospech, v porovnaní s 8 % žien. Ženy boli oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera. Viac ako muži sa tiež venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach.