V Radvani nad Dunajom by malo vzniknúť cezhraničné spojenie kompou

Súčasťou projektu je aj výstavba potrebnej infraštruktúry.

Na ilustračnej snímke kompa. — Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Komárno 21. februára (TASR) – Spoločnosť Ister-Granum European Grouping for Territorial CO-operation Ltd. so sídlom v Ostrihome plánuje vybudovať cezhraničné spojenie kompou medzi maďarskou obcou Neszmély a Radvaňou nad Dunajom v okrese Komárno. Súčasťou projektu je aj výstavba potrebnej infraštruktúry.

„Stavba bude mať pozitívny vplyv na región. Prispeje k zlepšeniu životných podmienok v celej oblasti,“ uviedol investor v predloženom projekte. Orientačné náklady stavby sú vyčíslené na 1,4 milióna eur bez DPH. Výstavba by sa mala začať v tomto roku a ukončená by mala byť v roku 2019.

Stavba, ktorej cieľom je zhotovenie pozemnej infraštruktúry potrebnej k prevádzke lodného prievozu (neupútanej kompy) na Dunaji, by mala vyrásť v katastrálnom území obce Radvaň nad Dunajom, miestna časť Žitava. V rámci projektu je navrhnutá pozemná komunikácia, budova a prípojky inžinierskych sietí k budove. Plavidlo a prístav prievozného plavidla sú súčasťou projektu maďarskej strany, s umiestnením na území Maďarska. Typ plavidla kompy zatiaľ nie je určený.

Podľa zámeru investora by mala kompa premávať 15-krát denne, každú hodinu od šiestej do 20. hodiny. Prepravovať bude dvojstopové vozidlá do hmotnosti 3,5 tony, jednostopové vozidlá a ľudí. Prepravná kapacita na jednu plavebnú cestu bude maximálne 10 vozidiel do 3,5 tony, čo znamená maximálne 300 prepravených vozidiel denne v obidvoch smeroch. Na obdobie výskytu vysokej hladiny plavebnej vody bude premávka kompy zastavená.