Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Levica si adoptovala malú antilopu po tom, ako sama prišla o svoje vlastné mláďatká

Život na safari občas prinesie niečo naozaj nečakané a zákony prírody sa porušia.

Antilopa v objatí levice. — Foto: StoryTrender

WINDHOEK 25. februára (Dobré noviny) - Nespútaná divočina prináša nielen krásne, ale neraz aj krvavé scenérie. Safari predstavuje totiž každodenný boj o holý život, kde silnejší vyhráva nad slabším. Občas sa však stane niečo naozaj nečakané a zákony prírody sa porušia.

Žiarivým príkladom je levica, ktorá si adoptovala malú antilopu. Nečakaná láska šelmy ku svojej bežnej koristi prekvapila dokonca aj odborníkov z národného parku Etosha v Namíbii. Všetko má však svoje vysvetlenie.

Foto: StoryTrender

Čerstvá "matka" totiž stratila svoje mláďatá, ktoré zabil nový samec pridružený k svorke. O pár dní levica natrafila na osamotené mláďa antilopy, ktorého sa ujala a uchránila pred ostatnými šelmami. Nielenže ho kŕmi vlastným mliekom, ale venuje mu aj všetku svoju starostlivosť.

Foto: StoryTrender

Idylicky znejúci príbeh však rýchlo narušil Craig Packer, riaditeľ Výskumného centra pre levy z univerzity v Minnesote. Podľa neho vôbec nejde o ojedinelý prípad: "Je to celkom bežné, že sa mačky so svojou korisťou hrajú a môžu to robiť veľmi nežne, ale vždy to skončí slzami.“

oto: StoryTrender

Odborník na levy však nevylúčil možnosť, že samica malú antilopu nemusí rovno zožrať, ale môže ju jednoducho opustiť. "V prírode to nechodí ako v Levom kráľovi,“ dodal Packer, ktorý však pochybuje o tom, že by mláďa bez matky v prírode prežilo.