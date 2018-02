TASR

Dnes o 14:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní P. Žiga: Dohodu CETA vnímam ako pozitívum pre slovenskú ekonomiku

V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov.

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. februára (TASR) - Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou a EÚ sa netýka ani poľnohospodárstva, ani životného prostredia, ani ochrany spotrebiteľov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).

"Týka sa čisto obchodných vzťahov, ktoré sa zlepšia. Pre Slovensko ako otvorenú ekonomiku to bude určite znamenať nárast obchodu s Kanadou, pretože napríklad v segmente automobilov sa odstránia všetky clá a bariéry, ktoré doteraz fungovali. Až 98 % všetkých ciel, taríf, bariér, ktoré boli, pretože nebola takáto obchodná dohoda, bolo dňom platnosti tejto zmluvy odstránených. Takúto podobnú dohodu máme s Južnou Kóreou a nič sa neudialo v minulosti. Takže dohodu vnímam ako pozitívum pre slovenskú ekonomiku," dodal minister hospodárstva.

Vláda SR súhlasila s uzavretím dohody CETA medzi Kanadou Európskou úniou. Kabinet dohodu odobril na stredajšom zasadnutí a zároveň odporučil Národnej rade (NR) SR, aby ju tiež odsúhlasila. Dohoda prináša uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Ide podľa MH SR o zatiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7.

Európsky parlament schválil dohodu 15. februára 2017 a od 21. septembra 2017 sa začala predbežne uplatňovať. Nasleduje však ešte ratifikácia členskými štátmi, ktorá je potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody.

V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov. Dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

Rezort hospodárstva odhaduje, že dohoda CETA bude mať vplyv na slovenskú ekonomiku v priemere na úrovni 0,013 % HDP. Zároveň ministerstvo vplyv dohody na tvorbu pracovných miest na Slovensku predpokladá na úrovni 0,012 % celkovej zamestnanosti. "Prijatie dohody CETA bude mať pozitívny efekt na čistú zahraničnoobchodnú výmenu medzi Slovenskou republikou a Kanadou, a to najmä vďaka očakávaným pozitívnym efektom v automobilovom priemysle," opísal rezort. Odstránenie tarifných prekážok by malo viesť k zvýšeniu vývozu do Kanady v priemere o 8 %, v prípade vysokej reakcie na pokles cien až o 18 %.