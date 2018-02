Dominika Dobrocká

Holič mu povedal, aby si nechal narásť bradu. Táto drobná úprava mladíkovi obrátila život naruby

Návšteva u holiča zmenila mladému mužovi život. Z obézneho muža sa stal žiadaný model.

— Foto: Instagram/gwilymcpugh

LONDÝN 21. februára - Jedna návšteva u holiča zmenila vtedy 21-ročnému Gwilymu Pughovi život. Aj keď bol muž mladý, jeho sedavé zamestnanie a rozbiehanie podnikania ho prinútili množstvo hodín sedieť za počítačom. Zlá životospráva, minimum pohybu a zranenie spôsobili, že pribral a ručička na váhe sa vyšplhala takmer na 127 kilogramov. „Podnikanie bolo v poriadku, ale rozhodol som sa, že potrebujem dostať svoj život pod kontrolu a chcel som byť znovu zdravý,“ prezradil pre média Gwilym.

Foto: Instagram/gwilymcpugh

Osudná návšteva

Gwilym si so svojimi priateľmi založili ľudovú kapelu. Hudobník sa v tomto období vybral na návštevu svojho holiča a ten mu poradil, aby si nechal narásť bradu. Okrem zmeny imidžu prišlo aj rozhodnutie o zmene stravovania sa a najdôležitejším krokom bolo skoncovať so sedavou prácou. „Bolo to najlepšie pre moje zdravie. Prestal som sedieť desať až dvanásť hodín denne za stolom,“ vysvetlil hudobník. V priebehu piatich rokov sa mu podarilo schudnúť úctyhodných 40 kilogramov, poslúchol svojho holiča a založil si konto na Instagrame. Tu na bradatého fešáka natrafil krajčír Nathan Palmer a kolotoč zmien nabral ešte rýchlejšie tempo.

Foto: Instagram/gwilymcpugh

Muž sa stal súčasťou londýnskej agentúry AMCK Models a stal sa z neho žiadaný model. Pracoval pre svetové módne značky a tvrdá práca mu umožnila stať sa veľvyslancom značky David Beckham pre novú kolekciu House 99. Čo sa cení je, že Gwilym zostal stáť nohami pevne na zemi a nestratil pokoru. „Snažím sa tomu všetkému nepodľahnúť a vo veľkej miere mi v tom pomáha moja priateľka,“ priznal. Oceňuje, že z finančníctva prešiel k práci s kreatívnymi ľudmi a uvedomuje si, že práve toto bolo to najlepšie pre jeho zdravie. Udržiava sa v skvelej forme, pravidelne cvičí a žije zdravo. Za toto všetko môže byť vďačný najmä svojmu holičovi.

Foto: Instagram/gwilymcpugh