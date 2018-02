Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nádherné fotografie reálne zachytávajú zázrak života a prostú krásu pôrodu

Víťazné fotografie z celosvetovej súťaže zachytávajú tie najdôležitejšie okamihy života.

Nasledujúce snímky zachytávajú tie najkrajšie a najsilnejšie životné momenty. Ide o fotografie, ktoré sa stali víťazmi súťaže „Birth Becomes Her“. Takmer 1 000 snímok z celého sveta hodnotilo 20 000 fotografov. Fotografie boli rozdelené do piatich kategórií – narodenie, pôrod, materstvo, po pôrode a dojčenie. Zábery sú naozaj dôkazom toho, že život je to najdôležitejšie a najkrajšie, čo môžeme oslavovať.

— Foto: Repro foto Daily Mail

