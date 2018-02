TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Vlani výška príspevku pre jednotlivca mohla byť najviac 10.000 eur pre mladého odborníka a 50.000 eur pre experta.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 21. februára (TASR) – Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie.

V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom 33 z nich schválili. Ide o šesť viac ako tomu bolo v roku 2016. "Zo schválených pozícií bolo obsadených celkovo päť, z toho dve pre mladých odborníkov a tri pre expertov, čo predstavuje pokles oproti ôsmim obsadeným pozíciám v roku 2016," uviedol rezort školstva v informatívnej správe. Do konca februára je možné za účelom získania príspevku obsadiť 13 miest zaradených do schémy v decembri 2017.

"Oprávnení kandidáti predložili päť žiadostí o inštitucionálnu podporu s celkovou požadovanou podporou 662.753 eur, z toho bolo schválených 506.166 eur," uviedol rezort školstva. Inštitucionálna podpora sa poskytuje za podmienky obsadenia danej pozície expertom, ktorý splní predložené kritériá a kritériá schémy.

Vlani výška príspevku pre jednotlivca mohla byť najviac 10.000 eur pre mladého odborníka a 50.000 eur pre experta. Príspevky pre jednotlivcov sú na základe pravidiel schémy vyplácané v dvoch častiach, jedna pri obsadení pozície a druhá po jednom roku zotrvania na danej pozícii. Vlani podporili 11 jednotlivcov, ďalším dvom schválili príspevok, ktorý bude vyplatený v tomto roku.

Cieľom schémy je vytvoriť stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením, resp. čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov.