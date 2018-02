Dobré noviny

Dnes o 14:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská jabloň z Bošáce bojuje o titul Európsky strom roka. Hlasujte za ňu aj vy!

Slovenská jabloň sa uchádza o titul Európsky strom roka. Pomôcť jej zvíťaziť môžete aj vy.

Jabloň z Bošáce, ktorá súťaží o titul Európsky strom roka. — Foto: Treeoftheyear.org

BANSKÁ BYSTRICA 21. februára - Takmer 150 000 ľudí z celej Európy už hlasovalo za svoj obľúbený strom v ankete Európsky strom roka. Hlasovanie prebieha už len do konca februára, pričom posledný týždeň je počet získaných hlasov a poradie stromov tajné. Slovenská jabloň sa momentálne nachádza na 9. mieste.

Do 8. ročníka prestížnej ankety Európsky strom roka sa zapojilo 13 krajín. So svojimi príbehmi v ankete súťažia v tomto ročníku okrem Slovenska aj stromy z Belgicka, Bulharska, Chorvátskej republiky, Českej republiky, Litvy, Maďarska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruskej federácie, Spojeného kráľovstva a Španielska.

„Posledný februárový týždeň je hlasovanie v súťaži tajné, pričom 21. februára 2018 bola jabloň z Bošáce na 9. mieste s počtom hlasov 8 412. Držíme jej palce a sme veľmi zvedaví, koľko má na Slovensku sympatizantov,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Slovenskej jabloni môžete pomôcť aj vy

Hlasovanie o Európsky strom roka prebieha počas celého februára 2018 a hlasovať môžete aj vy, konkrétne na tejto webovej stránke Treeoftheyear. Na víťazný strom, ktorý získa titul Európsky strom roka, čaká finančná odmena určená na jeho odborné ošetrenie alebo výsadbu stromov v jeho okolí. Medzinárodnú súťaž organizuje Environmental Partnership Association, ktorej členom je aj Nadácia Ekopolis.

Príbeh jablone z Bošáce

Každý strom, ktorý je prihlásený do celoeurópskej súťaže, má za sebou svoj príbeh, ktorý je pri ňom uvedený na webovej stránke. Ten svoj má, samozrejme, aj jabloň z Bošáce. Prastará jabloň domáca je pamiatkou na dávnych ovocinárov, ktorých stromy rastú a rodia ovocie aj po viac ako sto rokoch. Ide o málo známu, vzácnu a dnes takmer zabudnutú regionálnu odrodu. Strom je dnes krásnym torzom, ale napriek poškodeniu má udivujúcu vnútornú vitalitu, na jar vždy bohato kvitne, na jeseň poskytuje nevšedne bohatú úrodu jabĺk, ktoré pri dobrom uskladnení vydržia až do ďalšieho leta. Keď usadnete do jej tieňa, môžete sa od nej učiť, ako sa nevzdávať a čeliť životným príkoriam.

Podporte slovenskú jabloň aj vy. Hlasujte.