Kristína Jurzová

Dnes o 13:19 BANSKÁ BYSTRICA 21. februára Koniec vlastnému toaletnému papieru! Nemocnica v Banskej Bystrici pacientom poskytne základný balíček

Konečne nemocnica hodná 21. storočia. Pacientom prinesie zmeny, ktoré sú v iných vyspelých krajinách bežným štandardom.

— Foto: TASR

BANSKÁ BYSTRICA 21. februára (Dobré noviny) - Keď sa povie slovo nemocnica, väčšina z nás má skôr negatívne ako pozitívne pocity. A hoci sa väčšina lekárskeho personálu snaží poskytnúť nám to najlepšie, čo je v ich silách, strašiakom pre pacienta je predovšetkým nemocničné prostredie, ktoré sa v niektorých prípadoch akoby "zaseklo" v časoch, keď ešte len vznikalo. Nehovoriac o bežných veciach, ktoré neraz chýbajú. Ľudia si tak často musia k pyžamu a papučiam pribaliť aj toaletný papier, ktorý je v iných krajinách úplne bežným štandardom. Nie všetky slovenské nemocnice však takto fungujú.

Najnovším svetlým príkladom je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá sa snaží zvýšiť spokojnosť pacientov. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Implementačnou jednotkou Úradu podpredsedu vlády SR rozbehli pilotný projekt, ktorý sa zakladá na hĺbkových rozhovoroch so samotnými pacientmi. Tí podrobne opísali svoje osobné skúsenosti, dojmy, ale aj komplikácie. Projekt sa týka hematologického a traumatologického oddelenia či urologickej kliniky.

„Zmapovali sme tieto procesy jednak z pohľadu zdravotného personálu, ale aj diskusiou s pacientmi, s ktorými nám pomáha Asociácia na ochranu práv pacientov. Cieľom týchto projektov je odblokovať procesy, ktorých lepší manažment môže mať vplyv na kratšie čakacie doby, ale aj potrebný intenzívnejší kontakt lekára s pacientom,“ povedala riaditeľka Implementačnej jednotky úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho Miriama Letovanec pre Bystrica 24.

Projekt už aj priniesol prvé hmatateľné výsledky. Banskobystrická nemocnica od dnešného dňa (21.2.2018) pripravila pre hospitalizovaných pacientov balíček základných potrieb. Obsahovať má wc papier, vreckovky či kvalitný jednorazový príbor. Nemocnica celkovo zakúpila 36-tisíc takýchto balíčkov, ktoré by mali pokryť predpokladaný počet hospitalizácií do konca tohto roka. To však nie je zďaleka všetko. Výrazne sa má skrátiť aj čakanie pred ambulanciami.