TASR

ZOH: Nemci vyhrali nad Švajčiarmi, v štvrťfinále sa stretnú so Švédmi

Vyrovnaný a bojovný duel rozlúsklo až predĺženie.

Nemecký hráč Yannic Seidenberg (č.36) oslavuje po tom, ako strelil víťazný gól cez švajčiarskeho brankára Jonasa Hillera (vľavo) v hokejovom zápase kvalifikácie o postup do štvrťfinále Švajčiarsko - Nemecko na ZOH 2018 v Pjongčangu, 20. februára 2018 v Kangnungu. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 20. februára (TASR) - Nemeckí hokejisti zvíťazili v utorňajšom kvalifikačnom zápase na ZOH v Pjongčangu nad Švajčiarskom 2:1 po predĺžení a postúpili do štvrťfinále. V ňom sa stretnú v stredu o 13.10 SEČ so Švédskom.

Vyrovnaný a bojovný duel odštartoval tvrdým faulom Cody Almond, pre ktorého sa skončil už v 9. sekunde, a následným gólom z presilovky Leonharda Pföderla. Helvéti odpovedali krátko po prvej prestávke dorážkou Simona Moser. Zápas priniesol málo gólových akcií a tak sa dostal až do predĺženia. Už po 26 sekundách rozhodol o triumfe Nemecka Yannick Seidenberg.

Osemfinále: Švajčiarsko - Nemecko 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1) Góly: 24. Moser (Ambühl, Suter) - 2. Pföderl (Hördler, Hager), 61. Y. Seidenberg (Kahun, Mauer). Rozhodovali: Hribik (ČR), Ohlund (Švéd.) – McIntyre (USA), Sormunen (Fín.), vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: Almond 5+DKZ za úder do hlavy a krku, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, 2878 divákov. Zostavy: Švajčiarsko: Hiller - Geering, Schlumpf, Furrer, Diaz, Blum, Untersander, Loeffel - Schäppi, Almond, Rüfenacht - Moser, Suter, Ambühl - Hollenstein, Haas, Praplan - Scherwey, Corvi, Bodenmann - Herzog Nemecko: Aus Den Birken - Ehrhoff, Boyle, Y. Seidenberg, M. Müller, Hördler, J. Müller, B. Krupp - Schütz, Hager, Macek - Ehliz, Fauser, Mauer - Wolf, M. Goc, Noebels - Kink, Kahun, Pföderl - Plachta

Už po deviatich sekundách prišiel skrat Almonda, ktorý tvrdým zákrokom lakťom trafil Ehrhoffa do hlavy a zápas sa pre neho skončil. Nemci tak mali k dispozícii päťminútovú presilovku, ktorú aj využili. Tvrdou ranou z vrcholu pravého kruhu sa presadil Pföderl - 0:1. Potom však prišlo zbytočné vylúčenie Schütza a šanca na ďalší gól sa stratila. V 5. minúte mohlo byť vyrovnané, keď Diazova strela vypadla Aus Den Birkenovi a smeroval do siete, ale jeden z obrancov puk zastavil. Do konca tretiny mali navrch Helvéti, ktorí si zahrali aj tri presilovky, no svoje šance nepremenili. Podarilo sa im to v 24. minúte, keď sa z dorážky presadil Moser - 1:1. V ďalších minútach sa oba tímy zamerali najmä na obranu, tempo upadlo, množili sa nepresnosti v rozohrávke a tak chýbali aj dramatické momenty. Do duelu sa vrátil už aj ošetrený Ehrhoff. Príliš sa nezmenilo ani na začiatku tretieho dejstva. Až v 47. minúte prišla veľká možnosť, keď sa Schütz dostal v presilovke pred bránku, ale v tutovke Hillera neprekonal. Švajčiari mali k dispozícii krátku výhodu 5 na 3, gólové šance neprišli. Vyrovnaný a bojovný duel tak rozlúsklo až predĺženie. Prvú strelu Hiller ešte vyrazil, ale dorážku Y. Seidenberga po 26 sekundách už nie - 1:2.