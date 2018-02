TASR

ZOH: Fíni zdolali Kórejskú republiku, vo štvrťfinále proti Kanade

Tento výsledok znamená, že Kórejská republika skončila na olympijskom turnaji na poslednom 12. mieste, 11. priečku obsadili Slováci.

Na snímke juhokórejský brankár Matt Dalton blokuje strelu fínskeho hráča Oskara Osalu v kvalifikačnom zápase o postup do štvrťfinále Fínsko - Južná Kórea na olympijskom turnaji v hokeji mužov v Kangnungu na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 20. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 20. februára (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti zdolali v utorkovom kvalifikačnom dueli na ZOH v Pjongčangu domácu Kórejskú republiku 5:2 a postúpili do štvrťfinále. V ňom sa stretnú v stredu o 13.10 SEČ s obhajcami trofeje Kanaďanmi. Tento výsledok znamená, že Kórejská republika skončila na olympijskom turnaji na poslednom 12. mieste, 11. priečku obsadili Slováci.

V Hokejovom centre v Kangnungu mali Fíni herne navrch, dokázali si postupne vypracovať trojgólový náskok, ale húževnatí Kórejčania ani za tohto stavu nezložili zbrane a do konca druhej tretiny sa im podarilo znížiť na 2:3. Severania nepripustili prekvapenie a v tretej časti poistili dvoma gólmi svoje víťazstvo. Až trikrát sa presadili v presilovkách, po dva zásahy strelili Petri Kontiola a Juuso Hietanen.

Kvalifikácia o štvrťfinále: Fínsko - Kórejská republika 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Góly: 5. Kontiola (Tolvanen, Kemppainen), 24. Kontiola (Lepistö, Tolvanen), 27. Heiskanen (Tolvanen), 48. Hietanen (Osala, Junttila), 60. Manninen (Hietanen, Koskiranta) – 31. Radunske (Regan, Kim Sangwook), 33. Ahn Jin-hui (Shin Sanghoon). Rozhodovali: Mayer (USA), Gofman - Lazarev (obaja Rus.), Fluri (Švaj.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 5409 divákov. Fínsko: Koskinen – Kivistö, Lepistö, Hietanen, Koivisto, Heiskanen, Ohtamaa, Kukkonen – Junttila, Kemppainen, Hartikainen – Tolvanen, Kontiola, Peltola – Manninen, Pyörälä, Osala – Enlund, Koskiranta, Savinainen - Anttila Kórejská republika: Dalton - Young, Kim Won-jun, Lee Don-ku, Regan, Oh Hyonho, Plante, Seo Yeongjun - Radunske, Kim Sangwook, Kim Kisung - Swift, Cho Minho, Testwuide - Ahn Jin-hui, Lee Young-jun, Shin Sanghoon - Shin Sangwoo, Park Woosang, Kim Wonjung - Park Jin-kyu

Fíni podľa očakávania od úvodu na ľade herne dominovali, v prvej tretine sa im však podarilo prekonať Daltona len raz. Brankár Kórejskej republiky kapituloval v 5. minúte po výstavnej strele Kontiolu, ktorý v presilovke trafil presne do ľavého horného rohu súperovej bránky. Z podobnej pozície skóroval Kontiola aj v 24. minúte, jeho prihrávku si nešťastne zrazil korčuľou do siete jeden z domácich obrancov. Na 3:0 upravil v 27. minúte Heiskanen a zdalo sa byť "vymaľované". Fíni však poľavili v koncentrácii, výsledkom čoho boli dva inkasované góly z hokejok Radunského a Ahn Jin-huia a zápas bol zrazu opäť otvorený. Entuziazmom nabití domáci hráči vycítili príležitosť a brankár Koskinen sa musel mať na pozore. Favorit ale nepripustil senzáciu, v tretej časti opäť zapol a v 48. minúte využil tretiu presilovku zásluhou Hietanena. V 54. min. bol tento obranca blízko hetriku, no Dalton mu výborným zákrokom prekazil radosť. V samom závere to skúsili domáci v power play bez brankára, čo využili Fíni na strelenie piateho gólu, do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 5:2 Manninen.