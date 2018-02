TASR

ZOH: Tím podrží Fialkovú, ktorá rozbehne aj štafetu žien

Fialková v návale emócií povedala, že by nemala nastúpiť v štafete žien, pre trénerku však takáto alternatíva neprichádza do úvahy. Opäť ju odštartuje na prvom úseku.

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková počas pretekov miešaných štafiet na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu v utorok 20. februára 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 20. februára (TASR) - Bezprostredne po olympijskej súťaži miešaných štafiet ešte neexistovala jednoznačná odpoveď, čo sa slovenskej biatlonistke Paulíne Fialkovej prihodilo na strelnici v Pjongčangu. Na prvej utorňajšej položke netrafila sedem z ôsmich výstrelov a štyri trestné okruhy znamenali predčasný koniec nádejí na dobrý výsledok.

Vzhľadom na to, že všetky minuté pokusy smerovali výrazne vpravo, Fialková, reprezentačná trénerka žien Anna Murínová i prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) a vedúci biatlonovej výpravy na ZOH 2018 Tomáš Fusko predpokladajú, že Paulína prišla na strelnicu s vychýleným dioptérom. "Neviem, čo sa tam stalo, snažila som sa reagovať tak, ako sme sa dohodli s trénerkou. Neviem, či sa mi nešťastnou náhodou buchol dioptér a posunulo sa to. Nepadalo to, 'cvakala' som, stále to nepadalo. Ten pocit bezradnosti, čo som tam zažila, neprajem nikomu. Asi sa mi stalo prvýkrát v kariére, že som nevedela zareagovať. Ani vietor nefúkal taký, že by to mohlo byť ním. Niečo sa tam muselo udiať, ja však neviem čo. Každopádne som pokazila celú štafetu a chcem sa za to ospravedlniť všetkým, ktorí s tým majú dočinenia a celému Slovensku, lebo je to vlastne moja vina," povedala Fialková, ktorá sa v mix zóne neubránila slzám.

Fusko potvrdil, že namiesto štyroch trestných okruhov absolvovala iba tri a jury potrestala slovenskú štafetu dvojminútovou penalizáciou: "Paulína neodkrúžila všetky štyri kolá, za jedno je prirážka dve minúty. Mala ísť štyri, ale, žiaľ, išla iba tri. Neviem, čo sa stalo na 'ležke'. Také chyby sa nerobia, môžem len hádať, že pri prenose zbrane z nástrelu na štart niekde musela buchnúť dioptér. Je to jemný mechanizmus a každý si ho chráni ako oko v hlave. Stáva sa to, ale nie často, a vôbec nie na ZOH. Stala sa športová tragédia, ale život ide ďalej, a ďalej budeme aj športovať."

Murínová takúto situáciu nezažila počas vlastnej aktívnej činnosti, ale ako trénerka už áno. Zhodou okolností, s Paulíninou sestrou Ivonou na podujatí Svetového pohára: "Musíme sa stretnúť a porozprávať sa, čo sa stalo. Rany boli ďaleko vpravo, neviem, buď sme si zle ľahli, alebo si mohla ešte niekde v priestoroch štartu ťuknúť dioptér. Verím, že to neboli jej chyby, ale stalo sa niečo mechanické. Nemalo by sa to stávať, mali sme po pretekoch už na začiatku." Kuzminová prebrala štafetu s priepastným odstupom, s ktorým už ani trojnásobná medailistka na ZOH 2018 nemala možnosť nič narobiť. Z pretekov ju stiahli po streľbe v stoji, Matej Kazár a Martin Otčenáš sa nedostali na trať. "Nevedela som, ako veľmi sa mám zapojiť do súboja a najmä s kým, či sa to vôbec oplatí. Vnímala som veľkú smolu, čo sa stala Paulíne na prvej položke. Nikto mi nevysvetlil, čo sa udialo, ja to nemôžem ani nebudem komentovať. Neštartovala som v komfortnom stave, bol som neistá, tiež som na streľbe robila chyby. V utorok nám preteky nevyšli od začiatku a ja som s tým nedokázala nič urobiť. Netreba z toho robiť tragédiu, samozrejme, sú to ZOH, ale je to šport, stávajú sa aj takéto veci. Treba sa z toho poučiť a ísť ďalej, máme pred sebou ešte tradičné štafety. Je podstatné, aby sa z toho Paulína prebrala. Je veľmi dôležité ju teraz podržať, lebo keď sa bude viniť, nemusí dobre dokončiť celú sezónu," upozornila Kuzminová.

Fialková v návale emócií povedala, že by nemala nastúpiť v štafete žien, pre trénerku však takáto alternatíva neprichádza do úvahy. Opäť ju odštartuje na prvom úseku. "Nielen ona, ale všetci sa musíme dať dokopy, lebo sme nerátali, že po takých pekných výsledkoch nás postretne takýto čierny scenár. Nemáme tam nikoho lepšieho, aj keby nechcela, bude musieť ísť a bude musieť opäť rozbehnúť. Myslím si, že je dostatočne psychicky silná, aby to zvládla, ideme to prehryznúť. Nebežali sme iba za seba, pokazili sme štafetu aj ďalším členom. O to viac to mrzí, že niektorí nemali ani šancu vybehnúť," dodala Murínová. Ženy (vo štvrtok 22. februára) aj muži (v piatok 23. februára) ešte dostanú príležitosť v tradičných štafetách, aby bol aj záverečný dojem z Pjongčangu taký pozitívny, ako po viacerých individuálnych vystúpeniach.