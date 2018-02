Bratislava opäť vyhlásila súťaž na projekt opravy Devínskej cesty

TASR

Plánovaná rekonštrukcia sa týka úseku s dĺžkou viac ako šesť kilometrov, medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská.

Bratislava 20. februára (TASR) - Hlavné mesto opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu Devínskej cesty. Do súťaže s odhadovanou cenou zákazky 368.500 eur bez DPH sa záujemcovia môžu zapojiť do 21. marca. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta," píše sa v oznámení.

Ide o nové vyhlásenie tejto súťaže. Prvú, vyhlásenú na konci mája 2017, hlavné mesto zrušilo, do súťaže sa nikto neprihlásil. Predpokladanú hodnotu zákazky vtedy stanovili na 237.450 eur bez DPH.

Plánovaná rekonštrukcia Devínskej cesty sa týka úseku s dĺžkou viac ako šesť kilometrov, medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská.

Autori štúdie, ktorú nechalo hlavné mesto vypracovať v súvislosti so zámerom opraviť Devínsku cestu, navrhujú riešiť sanáciu v troch samostatných celkoch. Okrem rekonštrukcie samotnej komunikácie ide tiež o sanáciu skalného masívu na jednej a stabilizáciu komunikácie na druhej, v dotyku s vodnou plochou sa nachádzajúcej strane komunikácie a takisto riešenie súbežne vedenej cyklotrasy.

Hlavné mesto v prvej polovici februára vyhlásilo tiež verejné obstarávanie na sanáciu skalného zosuvu nad Devínskou cestou, ku ktorému došlo v apríli 2017. V tomto prípade ide o zákazku s odhadovanou cenou 345.830 eur s DPH. Mesto chce na tieto účely využiť i dotačné zdroje, podalo žiadosť o prostriedky z Environmentálneho fondu.