Moje nervy! Na tie zubné dobré slovo nepomáha

Zaručených právd a strašiakov, čo sa stomatologických zákrokov týka, je neúrekom.

— Foto: Schill Dental Clinic

Bratislava 20. februára (OTS) - Popredné miesto v rebríčku určite patrí aj „ťahaniu“ nervov, ktoré už len z rozprávania budí rešpekt a od návštevy zubára iba odrádza. Zabúdame však, že zapálený alebo inak poškodený nerv je z veľkej časti dôsledkom aj našej ľahostajnosti.

Keď sa zubnému kazu darí

„Prišiel som od lekára s tým, že od starého zubného kazu budem mať pokoj. Zub mi vyčistil, zaplomboval. Po ošetrení som však stále cítil akúsi vnútornú bolesť, pulzujúcu, nepríjemnú, až som sa k nemu po dvoch dňoch vybral znova. Povedal mi, že sa mi asi zapálil nerv, zub musí znova otvoriť, nervy vytiahnuť alebo kanálik dočistiť. Prečo to nešlo na prvýkrát?“ Takáto skúsenosť je určite súčasťou mnohých debát medzi priateľmi ale i v ordináciách, kde sa problém rieši. Pozrime sa mu na koreň.

„K ošetreniu koreňových kanálikov, teda endodoncii, sa pristupuje v prípade, keď zubný kaz prenikol k zubnému nervu a začal poškodzovať jeho štruktúru. Zubný nerv sa nevie brániť, a preto pri dlhodobom vplyve toxínov a baktérii zubného kazu odumiera. Ak ani v tomto štádiu nedôjde k zásahu zubára, baktérie sa cez koreňový kanálik šíria do okolia zuba, poškodzujú tkanivo kostného lôžka a prostredníctvom krvného riečiska môžu časom negatívne ovplyvniť aj celkový zdravotný stav pacienta,“ vysvetľuje situáciu MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic. Včasné odstránenie odumretého tkaniva a úspešné ošetrenie koreňových kanálikov zub zachráni a lekár sa nemusí rozhodnúť pre jeho extrakciu. O zub teda neprídeme. Čo tomuto pozitívnemu koncu predchádza?

Dôležité je zaostriť na detail

O tom, že moderné technológie, prístroje a postupy majú v rámci diagnostiky a liečby samotnej aj v stomatológii svoje miesto, netreba hovoriť. Je potrebné to zdôrazniť a vysvetliť, prečo. „U nás je celé endodontické ošetrenie snímané pomocou RVG prístroja (rádioviziografie) a prenášané na obrazovku pri kresle. Týmto spôsobom máme možnosť priamej kontroly, čo bezosporu zvyšuje kvalitu práce. Vidíme skutočný stav problému, postup našej práce a výsledok. Je samozrejmé, že pracujeme s dentálnym mikroskopom, bez neho by sme boli ako s čiernou páskou na očiach. Koreňový kanálik je v priemere 0,2 mm široký a 17 mm dlhý. Takýchto kanálikov je pri každom pacientovi iný počet, rôzne tvary, a preto je pre úspešný výsledok dôležité čo najlepšie do nich vidieť. To voľným okom jednoducho nie je možné,“ vysvetľuje špecialista.

6 krokov k úspešnému ošetreniu - Presná diagnostika problému – potrebné vstupné vyšetrenia, ktoré ukážu zub v plnej paráde – podľa potreby RTG, CT vyšetrenie - Lokálna anestézia umožní komfort ošetrenia ako pacientovi, tak i lekárovi - Cesta k ošetreniu kanálikov začína odstránením zubného kazu, napadnutého zubného tkaniva. Kofferdam je izolačná blana, ktorá oddelí samotný zub od ostatného prostredia v ústach, aby sa nečistoty a baktérie pri zákroku nedostali do kanálikov, ktoré lekár ošetruje - Preraziť si cestu v kanáliku, urobiť ho úplne priechodným, znamená zbaviť sa v ňom infikovanej zubnej drene, kanálik rozšíriť a dôkladne vydezinfikovať, vypláchnuť, vyčistiť ultrazvukom - Vyplnenie kanálika koreňovou výplňou, hermeticky, do všetkých záhybov nasleduje až po dôkladnom vyčistení, rozšírení a tvarovaní kanálika. Podľa závažnosti ošetrenia je aplikovaná trvalá alebo dočasná výplň. - Korunková časť zuba – prichádza prirodzene na rad po ošetrení časti, ktorú „nevidíme“. Pacient ju vníma ako rozvŕtaný zub, ktorý treba zaplombovať. Ak je korunková časť zuba dostatočne pevná, dôkladne sa vyplní najlepšie fotokompozitnou, nie amalgámovou výplňou.

Poistime sa

„Keďže endodonticky ošetrený zub nie je vyživovaný tak ako predtým, stáva sa časom krehkým a náchylným k zlomeniu. K tomu sa pridružuje aj viditeľné stmavnutie jeho povrchových štruktúr. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré odporúčam iné riešenie, ako je bežná výplň zuba. Kvalitná keramická korunka zvýši stabilitu zuba a vyrieši aj estetický problém,“ dodáva A. Schill.

MUDr. Alexander Schill o moderných operačných technológiách v stomatológií – lupové okuliare a mikroskop.