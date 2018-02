Kvôli Fialkovej diskvalifikovali slovenských biatlonistov. Reakcia Kuzminovej je hodná ozajstného športovca

Kristína Jurzová

Fialková sa neubránila slzám a ospravedlnila sa celému Slovensku. Zlatá Nasťa a celý tím ju však podržali.

PJONGČANG 20. februára (Dobré noviny/TASR) - Bola to jedna z jej posledných šancí na olympijskú medailu, no nedočkala sa jej. Anastasia Kuzminová sa však na svoju biatlonovú kolegyňu Paulínu Fialkovú, ktorej sa dnes v miešaných štafetách vôbec nedarilo, nehnevá a k situácii sa postavila naozaj športovo a profesionálne.

Cesta k úspechu v pretekoch miešaných štafiet viedla cez dvojicu Fialková - Kuzminová, ktoré mali byť v kontaktne s najlepšími, a potom záležalo na Kazárovi a Otčenášovi, aby úsilie doviedli do želaného konca.

Pre Slovensko sa začal mix nečakane katastrofálne. Na prvej utorňajšej položke Fialková netrafila sedem z ôsmich výstrelov a štyri trestné okruhy znamenali predčasný koniec nádejí na dobrý výsledok. Nepomohla ani snaha zlatej Nasti, pretože Slovákov stiahli z trate po predstihnutí o jedno kolo. Muži sa napokon ani nedostali do akcie.

Zlatá Nasťa ju podržala

Po tomto debakli všetci čakali na reakcie Nasti, ktorá v Južnej Kórei ukoristila zlatú a dve strieborné medaily. "Je mi ľúto situácie, ktorá dnes nastala. Všetci sme dúfali, že v miešanej štafete máme šancu uspieť," uviedla Kuzminová, ktorá po nevydarených pretekoch cítila spolupatričnosť so svojou mladšou biatlonovou kolegyňou. "Vnímala som veľkú smolu, čo sa stalo Paulíne na prvej položke. Neštartovala som v komfortnom stave, bola som neistá, tiež som na streľbe robila chyby. Preteky nám nevyšli od začiatku a ja som s tým nedokázala nič urobiť."

Neúspech nedokázala vysvetliť ani samotná Fialková. "Neviem, čo sa tam stalo, snažila som sa reagovať tak, ako sme sa dohodli s trénerkou. Neviem, či sa mi nešťastnou náhodou buchol dioptér a posunulo sa to. Nepadalo to, 'cvakala' som, stále to nepadalo. Ten pocit bezradnosti, čo som tam zažila, neprajem nikomu. Asi sa mi stalo prvýkrát v kariére, že som nevedela zareagovať. Ani vietor nefúkal taký, že by to mohlo byť ním. Niečo sa tam muselo udiať, ja však neviem čo. Každopádne som pokazila celú štafetu a chcem sa za to ospravedlniť všetkým, ktorí s tým majú dočinenia a celému Slovensku, lebo je to vlastne moja vina," povedala Fialková, ktorá sa v mix zóne neubránila slzám.

Fialková v návale emócií povedala, že by nemala nastúpiť v štafete žien, pre trénerku však takáto alternatíva neprichádza do úvahy. Tím ju podrží a opäť štafetu odštartuje na prvom úseku. "Myslím si, že je dostatočne psychicky silná, aby to zvládla, ideme to prehryznúť," uviedla reprezentačná trénerka žien Anna Murínová.