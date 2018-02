TASR

Dnes o 15:07 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Na Slovenku roka je v 10. ročníku nominovaných 28 úspešných žien

Mená víťaziek sa verejnosť dozvie 4. júna počas galavečera, ktorý sa už tradične uskutoční v historickej budove SND.

Na archívnej snímke generálna riaditeľka vydavateľstva Star production a organizátorka ankety Mária Reháková. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. februára (TASR) - Jubilejný 10. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka pozná mená svojich nominantiek. Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom predstavili v utorok 28 úspešných Sloveniek nominovaných na titul Slovenka roka 2018 vo ôsmich kategóriách - Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie a podpora mladých talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita. Okrem toho nominačná komisia aj tento rok udelí titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.

V kategórii Biznis a manažment sú nominované výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice Slavomíra Blahušiaková, konateľka prepravnej spoločnosti Speed-Line Mária Csizmadiová, majiteľka firmy PARTA - Slovenské ľudové umenie Jana Kucbeľová a konateľka spoločnosti Agrokarpaty Helena Petrusová. Režisérka a scenáristka Mariana Čengel-Solčanská, muzikálová herečka Katarína Hasprová a kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová sú nominované v kategórii Umenie a kultúra.

V oblasti Médiá a komunikácia sú nominované šéfeditorka zahraničného spravodajstva RTVS Oľga Baková, reportérka TV Markíza Kristína Kövešová a dramaturgička Dámskeho klubu RTVS Zuzana Olešová. V kategórii Veda a výskum získali nomináciu vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a šéfka Laboratória experimentálnej farmakológie Martinského centre pre biomedicínu Soňa Fraňová, vedkyňa v oblasti architektúry Janka Krivošová, chemička, predsedníčka Vedeckej rady Ústavu anorganickej chémie SAV Jana Madejová a lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV Adela Penesová.

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave Marta Bačíková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline Beáta Matušáková, riaditeľka ZŠ v Bratislave-Lamači Alena Petáková a riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici Iveta Šanderová získali nomináciu v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov. V kategórii Šport sú nominované diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, tenistka Magdaléna Rybáriková a fitneska Laura Takácsová.

Za oblasť Charita získali nomináciu štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak a pediatrička Katarína Šimovičová. Predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku Jana Dobšovičová Černáková, detská onkologička Alexandra Kolenová, neurologička Eva Rozprávková a gynekologička Silvia Toporcerová sú nominované v kategórii Zdravotníctvo.

"Počas tých desať rokov sme predstavili 278 dám, čo je neuveriteľné. Keď som zakladala spolu s naším tímom túto anketu, pýtali sa ma vtedy niektorí redaktori, či má Slovensko potenciál každý rok predstaviť toľko dám," povedala pre TASR riaditeľka vydavateľstva Star Production a organizátorka ankety Mária Reháková. "Dnes dokonca predstavujeme 28 dám. Komisia sa nevedela dohodnúť, tak v štyroch kategóriách sú po štyri. Slovensko má obrovský potenciál výnimočných žien," podčiarkla s tým, že mená nominovaných v ankete oznámili v deň, kedy pred sedemdesiatimi rokmi vyšlo historicky prvé číslo známeho rodinného časopisu.

Nominácia na titul Slovenka roka potešila Katarínu Hasprovú. "Ceny sú príjemné, ale ja vždy hovorím, že sú aj dôležitejšie veci v živote, ale je to milé, však prvýkrát v živote som nominovaná na Slovenku," uviedla pre TASR muzikálová herečka, ktorá vlani zažiarila v titule Mačky, nedávno v muzikáli Mamma Mia! a v Česku je nominovaná na divadelné ocenenie Thalia.

"Nepatrí mne, ale všetkým ľuďom, lebo to je predovšetkým o ľuďoch a ja vďaka ľuďom môžem robiť to, čo robím. To, že mi dávajú tipy, dúfam, že mi dôverujú, že začali veriť v spravodlivosť a najmä v dobro, to je posolstvo, ktoré vnímam. Ja som len prostriedok - stále obyčajná baba z ulice, ktorá sa snaží robiť len svoju prácu," zhodnotila svoju nomináciu pre TASR nebojácna reportérka Kristína Kövešová, ktorá naháňa kriminálnikov, odhaľuje nelegálne zápasy psov. Momentálne pripravuje reportáž o slovenskej drogovej mekke a chce sa tiež venovať téme pedofilov.

O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie odštartuje 26. februára a ukončí sa 1. júna.

Mená víťaziek sa verejnosť dozvie 4. júna počas galavečera, ktorý sa už tradične uskutoční v historickej budove SND a v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Finálový večer bude patriť nielen nominovaným úspešným Slovenkám, ale aj bohatému kultúrnemu programu. Večerom bude sprevádzať dvojica Ján Koleník a Juraj Bača. Záštitu nad 10. ročníkom ankety prevzal prezident SR Andrej Kiska, adeptky na titul Slovenka roka vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry Mareka Maďariča.