TASR

Dnes o 14:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZOH: Šatan videl rezervy v tempo-zápasoch: Prestavba pokračuje

Šatan v prvom hodnotení pochválil brankárov. Nazval ich najspoľahlivejšou súčasťou mužstva.

Na snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan sleduje v hokejový zápas kvalifikácie o postup do štvrťfinále olympijského hokejového turnaja Slovensko - USA na ZOH 2018 v Pjongčangu 20.februára 2018 na zimnom štadióne v juhokórejskom Kangnungu. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 20. februára (TASR) - Miroslav Šatan videl v kabíne samé zvesené hlavy. Slovenský hokej dier do sveta na zimnej olympiáde neurobil, niežeby sa to bývalo čakalo, ale šanca sa vyskytla. Aspoň to štvrťfinále. "Z takýchto sklamaní sa človek najviac naučí, ale mohli prísť neskôr. My sme to mali rozohrané dobre, stačilo si to jedným gólom uľahčiť," povedal generálny manažér po utorkovom vyradení z olympijského turnaja.

Ale neuľahčili si to a tak v kvalifikácii o štvrťfinále napoludnie do haly olympijského parku v Kangnungu prišla Amerika. Nie v plne hokejovej zbroji, napriek tomu silná, rýchla a v pozícii favorita aj sebavedomá. Hoci chvíľu rozumne operovala, v druhej tretine udrela. "Vylúčenia na začiatku druhej časti neveštili nič dobré a ani sa nič dobré nestalo. Dostali sme sa do problémov a potom bolo už ťažké ísť z nich von. Američania hrali veľmi dobre a mali aj lepšiu efektivitu zakončovania ako v prvom zápase. Boli správne namotivovaní, ale nie nervózni," hodnotil Šatan prehru 1:5.

Charizmatický muž slovenského hokeja neprišiel v novej pozícii s veľkohubými vyhláseniami, ale avizoval prácu, ktorá mala aspoň niečo naznačiť aj na ZOH v Pjongčangu. Spokojný určite byť nemohol: "Celkovo sú tam ale pozitívne veci, na ktorých sa dá stavať. Odohrali sme vyrovnané duely a mali sme v tých rozhodujúcich momentoch veľké šance vyhrať skupinu alebo minimálne ísť ďalej z výhodnejšej pozície. Mrzí ma to pre chlapcov, že sa to nepodarilo. Takže znovu sme dostali tím USA a Američania boli ešte silnejší ako v skupine."

Šatan v prvom hodnotení pochválil brankárov. Nazval ich najspoľahlivejšou súčasťou mužstva: "V ostatnom, ak by sme to detailizovali, boli rezervy v riešení niektorých herných činností, samozrejme, že tam boli rezervy pri tých vysokých rýchlostiach, v akých sa hralo. Najmä mladí Američania hrali vo vysokom tempe a vtedy sa vyskytnú aj chyby ako naše vylúčenia. V zápasoch bol však vidno aj trend, ktorý sme nastavili. Niečo, na čom sa dá pokračovať, aj keď ešte nevieme, ak poskladám mužstvo na ďalší veľký turnaj, teda na majstrovstvá sveta. Nie je vylúčené, že tam pribudnú ďalší mladí hráči v procese prestavby."