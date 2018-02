Keby naše babičky zakladali fastfoody, urobili by to takto. V Bratislave vznikla fantastická Buchtáreň

Kristína Jurzová

Využil dieru na trhu a začal ľuďom ponúkať tradičnú slovenskú špecialitu. Nebál sa však zaexperimentovať a vytvoril niečo, o čom naše staré matere kedysi ani nesnívali.

Majiteľ Buchtárne Tomáš Hakl. — Foto: archív Buchtáreň

BRATISLAVA 20. februára (Dobré noviny) – Má iba 25 rokov a venuje sa tomu, čomu naše staré babky kedysi každú nedeľu. Tomáš Hakl z Bratislavy oprášil recept na starú slovenskú dobrotu a vytvoril prvý streetfood s parenými buchtami s názvom Buchtáreň. Na rozdiel od bežných gazdiniek však trochu zaexperimentoval a okrem tradičnej klasiky vytvoril aj niečo úplne nové, za čím sa idú jeho zákazníci potrhať.

Ako sa zrodil nápad s Buchtárňou? A odkiaľ máte recept na tieto dobroty?

S nápadom Buchtáreň prišiel môj bývalý spoločník Martin. Jeho otec má rodinnú firmu, ktorá vyrába tieto buchty ručne. S Martinom sme dali hlavy dokopy a vymysleli spôsob, akým by sme toto tradičné jedlo mohli ponúkať na festivaloch. Do dvoch mesiacov od zrodu tejto myšlienky sme mali za sebou prvú akciu. Recept pochádza z rodinnej firmy, ktorá nám buchty vyrába blízko Bratislavy. Robí to už viac ako 20 rokov a má v tom veľké skúsenosti. Všetky suroviny sú pritom lokálne.

Buchty sú rýdze slovenské jedlo a preniesť ho na streetfood bol asi trochu risk. Aké boli vaše začiatky?

Zo začiatku to ľudí udivovalo, pretože si nevedeli predstaviť, že aj takéto jedlo si môžu dať „na ulici“. Teraz si však už tak zvykli, že pokiaľ sa náhodou nezúčastníme niektorej z našich tradičných akcií, volajú mi zákazníci, že im tam chýbame. Čo sa týka začiatkov, najzložitejšie bolo nastaviť, ako buchty podávať, aby bola každá jedna správne naparená a pripravená.

Čo všetko teda ponúkate a ktoré pochúťky sú najobľúbenejšie?

Denne pripravíme na prevádzke okolo sto buchiet. Ponúkame parené buchty na sladko aj na slano s mletým mäskom alebo bryndzou vo vnútri a na vrchu je kyslá smotana, restovaná slaninka s cibuľkou a jarná cibuľka. Ďalej sú v ponuke dukátové buchtičky, pečené buchty a rôzne druhy nápojov. Najobľúbenejšie sú slivkové a čučoriedkové a zo slaných bryndzové. Na obed máme v ponuke aj polievku, takže veľa ľudí chodí práve v tomto čase.

Tradičné parené buchty netradične naslano. Foto: facebook/Buchtáreň

Aké boli reakcie prvých zákazníkov na slanú novinku?

Musíme sa priznať, že v začiatkoch bolo veľmi ťažké na ne zákazníkov naučiť, pretože všetci sú zvyknutí na sladké. No našli si k nim cestu, pretože buchty sú naozaj chutné a treba len nájsť odhodlanie vyskúšať niečo nové. Zákazníci sa spočiatku štítili slané buchty ochutnať. Myslím si, že je to preto, že ešte stále nie sme v dobe, kedy Slováci radi experimentujú.

Časom si však na slané buchty tak zvykli, že keď prídu na prevádzku a nie sú práve naparené, nechcú žiadnu inú a sú ochotní čakať aj pätnásť minút, aby ju dostali.

Mnoho ľudí dnes má celiaku či problémy s laktózou. Vychádzate v ústrety aj ich potrebám?

Všetky naše buchty sú bezlaktózové a od marca prichádzame aj s bezlepkovými buchtami.

Buchtáreň boduje aj na festivaloch. Foto: facebook/Buchtáreň

V súčasnosti fičí zdravý životný štýl, no buchty sú tak trochu kalorická bomba. Má tento trend vplyv aj na dopyt po buchtách?

Nepociťujeme, že by si ľudia nedali buchtu kvôli tomu, že má veľa sacharidov. Zúčastnili sme sa napríklad aj akcie, ktorá bola vyslovene pre športovcov a rad sme mali počas trvania celej akcie. Ak sa človek stravuje normálne, nepovažuje buchty za niečo nezdravé. A dokonca k nám chodia zákazníci priamo z posilky, aby si doplnili sacharidy. Snažíme sa ukázať ľudom, že parená buchta vie byť aj plnohodnotným jedlom, či už sladká alebo slaná. Vieme ich pripraviť aj nie také sladké alebo mastné, podľa želania.

Tradičná maková maškrta. Foto: facebook/Buchtáreň

Kde Vás teda ľudia nájdu? Môžu ľudia ochutnať vaše maškrty aj niekde mimo hlavného mesta?

Momentálne sme na Hurbanovom námestí a tri mesiace fungujeme aj v nákupnom centre Aupark. Zatiaľ pôsobíme iba v Bratislave, s výnimkou návštev festivalov a eventov po Slovensku. V našej vlajkovej prevádzke máme na hornom poschodí päť stolov a oddychovú miestnosť, kde si zákazníci môžu aj ľahnúť. Kapacita je približne 25 miest, avšak keď sme otvorili, prekonali sme rekord, pretože v podniku sme mali skoro 100 ľudí.

Premiérový deň v Buchtárni predčil akékoľvek očakávania. Foto: facebook/Buchtáreň



Čo považujete za najväčší doterajší úspech a aké sú Vaše plány do budúcnosti?

Zatiaľ za najväčší úspech považujeme udržanie sa na trhu a schopnosť rozrastať sa. Do budúcna by sme si veľmi priali, aby sme zákazníkom umožnili buchty ochutnať aj mimo Bratislavy a Slovenska.

Čo by ste odporučili (mladým) začínajúcim podnikateľom?

Určite to, ak pokiaľ svojmu projektu veria, nech si idú za ním aj za predpokladu, že ho nepodporia všetci. Musí si nájsť svoju cestu.