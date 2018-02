Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Žena šírila osvetu o rakovine prsníka, potom ju sama dostala. Nenechala sa však zlomiť a vybudovala miliónovú firmu

Prekonala mnoho prekážok, no ani tie ju neodradili. Mladá mamička zbúrala predsudky a dosahuje krásne výsledky.

— Foto: Instagram/cakeandcashmere

SAN DIEGO 20. februára - O tom, že sa netreba vzdať a všetko sa dá, presvedčila aj mladá mamička. Už keď bola dieťa vedela, že sa chce venovať niečomu kreatívnemu. Plány sa však zmenili, keď počas štúdia na strednej škole otehotnela a dostala sa na podporu. Ani to ju však nezložilo a húževnatosť ju neopustila. V 33 rokoch si dokončila školu pre zdravotníkov a pomaly začala rozbiehať vlastné podnikanie.

Keď v roku 2011 Cashmere Nicole založila svoju firmu vedela, že chce ľuďom niečo odovzdať. Snažila sa zvýšiť povedomie o rakovine prsníka. Po roku prišla ďalšia tvrdá rana. Nicole si našla na prsníku hrčku. Jej liečba si vyžiadala dvojitú mastektómiu. Ani to však mladú ženu neodradilo od práce a neustále rozvíjala svoju firmu. Ešte viac sa zaujímala o zloženie produktov. Jej cieľom bolo, aby rúže boli vegánske, netoxické, netestované na zvieratách a držali na perách.

Foto: Instagram/cakeandcashmere

Nová výzva

Cashmere stála pred novou výzvou, keď ju jej priatelia nahovárali, aby prostredníctvom crowdfundingovej stránky získala zdroje na kampaň, vďaka ktorej by mohla priblížiť svoj boj s rakovinou a zvýšiť tak povedomie ľudí. „Bála som sa. Hanbila som sa. Kto už chce o sebe hovoriť ako o chorom človeku,“ priznala podnikateľka. Aj napriek tomuto strachu sa do výzvy pustila najmä kvôli iným, ktorých postretol podobný osud. V októbri 2014 si jej príbeh všimla aj svetová hviezda Beyonce a zverejnila ho na svojej stránke. Človek by čakal, že tržby spoločnosti Beauty Bakerie okamžite stúpnu, no nebolo to tak.

Sklamanie a zdravotné problémy

Mladá matka síce rozbiehala svoju značku no nedarilo sa jej natoľko, aby mohla opustiť svoje zamestnanie zdravotnej sestry. Aj keď ťažkú a vážnu chorobu prekonala, zdravie ju opäť začalo trápiť a priznala, že rozmýšľala nad koncom Beauty Bakerie. Nakoniec sa tak nestalo a dopriala si iba dva mesiace voľna a oddychu. Keď sa po prestávke opäť dostala do kolotoča svojej firmy, prišla zmena. Inzercia na Instagrame nabrala úplne iný smer a záujem o produkty sa zvyšoval. Nakoniec sa vzdala svojho miesta zdravotnej sestry a venovala sa vybavovaniu nakopených objednávok. Na miesto finančného šéfa obsadila Rodericka Robertsa, ktorý je jej dlhoročným priateľom a taktiež musela prijať človeka na marketing a logistiku.

Foto: Repro foto ebony.com

Opatrnosť a úspech

Štvorčlenný tím nechcel nič riskovať a tak zo začiatku nehľadali investora a bránili sa zadĺženiu. Po určitej dobe, keď si firma našla svoje miesto na trhu, prišiel aj prvý investor, ktorý financoval expanziu. Dnes sa jej tím skladá z 30 ľudí a produkty sa predávajú do vyše 130 krajín. Tržby spoločnosti Beauty Bakerie mali minulý rok dosiahnuť krásnych 5,4 milióna dolárov.

Spoločnosť sa zameriava najmä na mileniálov. Práve to upútalo Annu Ohlsson-Baskervilleovú z Unilever Ventures. Cashmere. Nicole sa zaradila medzi černošky, ktorým sa podarilo vďaka podnikaniu získať viac ako milión dolárov. „Je to šialené. Je to ako v Popoluške, príbehu, v ktorom sa vám splnia sny, keď sa od potravinových poukážok pre chudobných dostanete až sem,“ prezradila šťastná podnikateľka a matka Cashmere Nicole, ktorá svoj úspech ešte stále považuje za neuveriteľný. Príbeh o strastiplnej ceste so šťastným koncom priniesol portál forbes.sk.