Rezort zahraničia: Slovensko chce väčší viacročný rozpočet EÚ

Slovensko okrem dlhodobých priorít vidí priestor na posilnenie oblastí ako ochrana vonkajšej hranice, riadenie migračných tokov, či napríklad bezpečnosť a obrana EÚ.

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovensko súhlasí, aby všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) prispievali do spoločného rozpočtu viac ako v súčasnosti. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Nové výzvy a priority si vyžadujú aj nové zdroje. Ak má byť EÚ silná a bezpečná, je potrebný primeraný rozpočet s dostatkom zdrojov," píše sa v materiáli.

Podľa rezortu diplomacie by sa EÚ mala "vyhnúť prispôsobovaniu priorít až na základe vopred dohodnutého celkového objemu viacročného finančného rámca (VFR)", ale naopak, prispôsobiť rozpočet prioritám.

Slovensko okrem dlhodobých priorít vidí priestor na posilnenie oblastí ako "ochrana vonkajšej hranice, riadenie migračných tokov, bezpečnosť a obrana EÚ, posilnenie nástrojov rozvojovej spolupráce a celkovej angažovanosti EÚ navonok ako globálneho hráča".

Z pohľadu Slovenska je tiež dôležité zachovanie silnej pozície kohéznej a poľnohospodárskej politiky.

O VFR sa bude diskutovať aj na piatkovej (23.2.) neformálnej Európskej rade. Stanovisko europarlamentu sa očakáva v prvom kvartáli 2018, stanovisko Európskej komisie v máji. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič už však avizoval, že Komisia bude presadzovať VFR nad hranicou jedného percenta európskeho hrubého domáceho produktu.