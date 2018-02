TASR

Dnes o 14:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Donato strelil SR opäť dva góly a vyrovnal otcov výkon na ZOH

Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý pôsobí v tíme Harvardskej univerzity a v NHL má na neho práva Boston Bruins, sa tak stal akýmsi katom reprezentantov spod Tatier.

Na snímke vľavo prekonaný slovenský brankár Ján Laco, vpravo gól oslavuje Ryan Donato (USA) v zápase kvalifikácie o postup do štvrťfinále olympijského hokejového turnaja Slovensko - USA na ZOH 2018 v Pjongčangu 20.februára 2018 na zimnom štadióne v juhokórejskom Kangnungu. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 20. februára (TASR) - Hrdinom prvého duelu USA so Slovenskom bol mladík Ryan Donato. Svoje strelecké schopnosti preukázal aj v tom druhom, dôležitejšom zápase na olympijskom hokejovom turnaji, keď v utorok strelil opäť dva góly a pomohol k vyradeniu zverencov trénera Craiga Ramsayho z Pjongčangu.

Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý pôsobí v tíme Harvardskej univerzity a v NHL má na neho práva Boston Bruins, sa tak stal akýmsi katom reprezentantov spod Tatier. "Bol to zápas o všetko. Chceli sme do neho vstúpiť sebavedomo a nie sa obávať o to, či budeme musieť ísť domov. Ak by sme hrali s obavami, ovplyvnilo by to náš výkon a neviem, ako by to dopadlo. No verili sme si a myslím si, že v tíme stále rastie spoločná chémia," povedal Donato o utorňajšom stretnutí.

Mladík strelil v štyroch dueloch rovnaký počet gólov a pridal aj jednu asistenciu. Dva utorňajšie zásahy navyše dosiahol pred zrakom svojho otca a zároveň trénera Harvardu Teda Donata. "Videl som ho párkrát cez prestávky na videu ako oslavuje. Nikdy som ho nevidel takto sa usmievať. Bolo to pekné," povedal na adresu otca, ktorý dorazil do Pjongčangu krátko pred utorňajším duelom.

Aj Ted Donato si zahral na zimných olympijských hrách. V roku 1992 v Albertville dal vo ôsmich zápasoch štyri góly a tri asistencie. Syn tak teraz vyrovnal gólovú produkciu otca pod piatimi kruhmi. "Otec mi pred odchodom do Pjongčangu pomohol a poradil s mnohými vecami. Povedal: 'Nenechaj sa príliš uniesť tým, čo sa stane počas každého zápasu, každého striedania. Turnaj je ako na hojdačke, raz si hore, raz dole. Musíš sa sústrediť. Snáď to vyjde v tvoj prospech'," povedal pre web IIHF.

Mladší Donato pritom utorňajší duel takmer nedohral. V 23. minúte ho trafil lakťom do hlavy a krku Michal Čajkovský, za čo si vyslúžil trest do konca zápasu. "Mal som trochu krvavý nos a pocit, že môže byť zlomený, ale teraz je už všetko v poriadku," uviedol pre agentúru AP. Práve to bol asi kľúčový moment zápasu, v rovnakom časte totiž išiel na trestnú aj Ladislav Nagy za nedovolené bránenie brankára Ryana Zapolského. Američania to využili na druhý gól.

USA vyhrali na turnaji iba dva zo štyroch duelov a oba proti Slovákom. Kým prvý v skupine tesne 2:1, v druhom to bola z ich strany už jasná záležitosť a súpera poslali domov s výpraskom 1:5. S OŠR prehrali jasne 0:4 a so Slovinskom 2:3 pp.

Zatiaľ Američanov ťahá práve Donatov útok s ďalším mladíkom z Denverskej univerzity Troyom Terrym a skúseným Marcom Arcobellom. Donato nazbieral v štyroch dueloch štyri góly a asistenciu, Terry má na konte štyri prihrávky, z toho tri zaznamenal pri triumfe na SR 5:1. "Pri tom zákroku ste videli, aký je to silný hráč a potom ukázal, že je aj prirodzený strelec. Je zábava s ním hrať, viem, že keď k nemu dostanem puk, je to dosť veľká šanca na gól," pochvaľoval si Terry spoluprácu s Donatom. "Ja som naopak skôr tvorca hry, to je moja identita. Teda, viem dávať aj góly, ale radšej prihrávam. Myslím si, že turnaj mi zatiaľ vychádza," dodal.

"Majú kus talentu. Donato vie naozaj dobre strieľať, ako ukázal dnes i v predchádzajúcich zápasoch, Terry má zase víziu, vie tvoriť hru a má skvelú prihrávku. Majú veľa energie a vedia nabudiť aj mňa," pochválil "svojich" mladíkov dvadsaťdeväťročný Arcobello, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Berne.

Kvalitný výkon predviedol aj brankár Zapolski, ktorý zlikvidoval 22 striel. "Dnes sme museli všetci ukázať niečo viac. Teraz musíme vyhrať, aby sme sa posunuli ďalej. Dnes to bol podľa mňa z našej strany najlepší zápas." Tridsaťjedenročný brankár Jokeritu ho tiež takmer nedohral. Po strete s Nagyom bol trochu otrasený, na ľade sa dokonca rozkorčuľoval jeho náhradník Brandon Maxwell, ale Zapolski nakoniec dochytal. "Akoby mi trochu zmeraveli ruky a nohy. Potreboval som čas, aby som do nich opäť dostal cit. Bolo to trochu strašidelné, ale rýchlo som sa z toho dostal," dodal.

Američania sa stretnú vo štvrťfinále v stredu o 4.10 SEČ s Českom. "Používajú trochu iné zbrane. Ale nezáleží až tak, čo bude hrať druhý tím. My musíme útočiť, forčekovať a využívať zručnosti, ktoré máme," povedal tréner Tony Granato.