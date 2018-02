Partizánska mestská spoločnosť chce zhodnocovať komunálny odpad

TASR

Prevádzka by mala fungovať celoročne s maximálnym výkonom linky 23 ton za hodinu. Ročne by mala prevádzka spracovať asi 40.000 ton zmesového komunálneho odpadu.

Partizánske 20. februára (TASR)- Zhodnocovať komunálny odpad a zabezpečiť jeho ďalšie využitie prostredníctvom novej technológie má záujem partizánska mestská spoločnosť. Technické služby mesta Partizánske zámerom, ktorý predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie, sledujú predchádzanie vzniku odpadu, obmedzenie jeho tvorby a zníženie znečistenia životného prostredia.

Firma má záujem vybudovať prevádzku na drvenie a triedenie komunálneho odpadu za účelom redukcie množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny, ktorou je tuhé alternatívne palivo.

Zámer mestskej firmy konkrétne počíta s vybudovaním stavebných objektov, namontovaním linky na mechanickú úpravu odpadov a obstaraním techniky na manipuláciu s komunálnym odpadom. Úžitková plocha haly s technologickou linkou bude 1611,2 metra štvorcového. Objekty chcú technické služby umiestniť v areáli ZDA Partizánske.

"Navrhovateľ nemá dostatočné spracovateľské kapacity na úpravu komunálneho odpadu, preto sa vo vzťahu k efektívnemu spôsobu nakladania s ním rozhodol vybudovať zariadenie na mechanickú úpravu komunálneho a priemyselného odpadu," uviedla firma v zámere.

Potreba realizácie projektu podľa nej vyplýva z neuspokojivého stavu kvality životného prostredia a vysokej produkcie zmesového komunálneho odpadu. "V regióne neexistuje zariadenie na zhodnocovanie zmesového odpadu, čo má negatívny vplyv na vytváranie čiernych skládok v rôznych lokalitách regiónu stredného Ponitria," zdôvodnila.

S výstavbou zariadenia chcú technické služby začať v novembri tohto roka, s jeho prevádzkou o rok neskôr. Predpokladané celkové náklady na výstavbu predstavujú asi 5.968.910 eura bez dane z pridanej hodnoty.