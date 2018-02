TASR

Dnes o 13:46 ZOH: Nórski hokejisti zdolali Slovinsko a postúpili do štvrťfinále

V ňom sa stretnú v stredu o 8.40 SEČ s tímom Olympijských športovcov z Ruska.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - Nórski hokejisti zvíťazili v utorňajšom kvalifikačnom zápase na ZOH v Pjongčangu nad Slovinskom 2:1 po predĺžení a postúpili do štvrťfinále. V ňom sa stretnú v stredu o 8.40 SEČ s tímom Olympijských športovcov z Ruska.

Slovinci sa ujali vedenia v 7. minúte, keď Jan Urbas premenil presilovku a v zápase mali niekoľko veľmi dobrých šancí na zvýšenie náskoku. Proti však bol nórsky brankár Lars Haugen, ktorý predviedol výborný výkon a svojich spoluhráčov udržal v hre o postupu. Odvďačili sa mu v 44. minúte, keď vyrovnal Tommy Kristiansen a o ich postupe rozhodol v 64. minúte Alexander Bonsaksen.

Slovinci nemohli v zápase počítať s útočníkom Žigom Jegličom, ktorý mal pozitívny dopingový nález a vylúčili z olympijského turnaja. Dvadsaťdeväťročný útočník neprešiel testom na Fenoterol, ktorý je na zozname zakázaných látok na liečbu proti astme. Antidopingová komora Športového arbitrážneho súdu (CAS) zverejnila správu iba pár minút pred utorkovým duelom proti Nórsku.

Osemfinále: Slovinsko - Nórsko 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly: 7. Urbas (Muršak) - 44. Kristiansen (Röymark, Bastiansen), 64. Bonsaksen (Rosseli Olsen, P. Thoresen). Rozhodovali: Stricker, Wehrli (obaja Švaj.) – Lederer, Lhotský (obaja ČR), vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6312 divákov. Slovinsko: Krošelj – Robar, Gregorc, Podlipnik, Kovačevič, Vidmar, Kranjc, Repe – Verlič, Muršak, Urbas – Sabolič, Tičar, Kuralt – D. Rodman, M. Rodman, Goličič – Ograjenšek, Mušič, Pance - Hebar Nórsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sörvik, Bonsaksen, Espeland, Ödegaard, Johannesen - P. Thoresen, M. Olimb, K.A. Olimb - Reichenberg, Bastiansen, Rosseli Olsen - Hoff, Forsberg, S. Thoresen - Kristiansen, Roest, Röymark - Trettenes

Úvodné dejstvo sa nieslo v réžii aktívnejších a agresívnejších Slovincov. Prvú väčšiu šancu síce musel riešiť ich brankár Krošelj, no potom sa už dostali do vedenia jeho spoluhráči. V 7. minúte využil prvú presilovku v zápase Urbas, ktorý prudkou strelou po ľade z pravého kruhu trafil medzi žŕdku a Haugenov betón. V 14. minúte sa nórsky brankár vyznamenal pri tutovkách Muršaka a Urbasa a desať sekúnd pred prvou prestávkou netrafil odkrytú časť bránky Sabolič. Nóri si v úvode druhej časti zahrali presilovku, no veľa v nej nevymysleli. Severania premiešali formácie a vyrovnali hru, no pred Krošeljovou bránkou príliš nebezpeční neboli. V 30. minúte sa dostali Slovinci do prečíslenia 3 na 2, ale Tičar netrafil bránku. V 36. minúte si zopakovali spoluprácu pred bránkou Sabolič s Tičarom, ale opäť neuspeli. Obraz hry sa otočil v tretej tretine, keď tempo hry diktovali Nóri. Veľmi im pomohol gól v 44. minúte z hokejky Kristiansena, po ktorom výrazne ožili. Súpera dostali viackrát pod veľký tlak, no druhý gól nepridali. Slovinci mali veľkú šancu rozhodnúť v 57. minúte, v presilovke zovreli severanov, trafili žŕdku, ale gól nedali a tak duel dospel do predĺženia. V jeho úvode nastrelil pri presilovke Muršak ďalšiu žŕdku. Na druhej strane predviedol samostatnú akciu P. Thoresen, ktorého síce zastavil Krošelj, no stratil hokejku a zostal na ľade, čo využil presnou strelou Bonsaksen a rozhodol o postupe Nórska. Gól musel ešte potvrdiť videorozhodca.