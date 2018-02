TASR

Wigan senzačne vyradil Manchester City, Agüero v konflikte s fanúšikom

Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu sú v hre ešte v Premier League, Lige majstrov a anglickom Ligovom pohári.

Na ilustračnej snímke hráč City Sergio Aguero. — Foto: TASR/AP

Londýn 20. februára (TASR) – Futbalisti Manchestru City nezískajú v tejto sezóne štyri trofeje. V pondelňajšom osemfinále anglického FA Cupu senzačne prehrali na ihrisku treťoligového Wiganu 0:1 a Athletic sa vo štvrťfinále stretne so Southamptonom.

Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu sú v hre ešte v Premier League, Lige majstrov a anglickom Ligovom pohári. V PL majú suverénny náskok 16 bodov pred mestským rivalom United. V LM v prvom osemfinále deklasovali Bazilej na jeho pôde 4:0. Vo finále Carabao Cupu sa 25. februára vo Wembley stretnú s Arsenalom Londýn.

Wigan to na Citizens vie, v roku 2013 ho zdolal vo finále FA Cupu. O jeho postupe rozhodol severoírsky reprezentant Will Griggs v 79. minúte. Hostia hrali celý druhý polčas oslabení o vylúčeného Fabiana Delpha, ktorému v nadstavenom čase prvého polčasu ukázal rozhodca Anthony Taylor prísnu ČK po zákroku na Maxa Powera.

"Skúsili sme šťastie a vyšlo to. Práve toto robí FA Cup takým špeciálnym. Naši chlapci si zaslúžia veľké uznanie za množstvo práce a ohromnú energiu, ktorú do toho dali. Museli sme to tak urobiť, aby sme dokázali zdolať ManCity," citovala agentúra AP trénera domácich Paula Cooka.

Hostia mali 83-percentné držanie lopty a 29 striel, Wigan vystrelil do priestoru brány len dvakrát. "Aj v desiatich sme v druhom polčase hrali dobre, takže to až taký vplyv na náš spôsob hry nemalo. Samozrejme, v jedenástich by to bolo ľahšie. Dostali sme gól z ich jednej strely na bránu za 90 minút a prehrali sme. Ale futbal je aj taký. Sme smutní, chceli sme ísť ďalej, lebo FA Cup je prestížna súťaž. No nedali sme gól, oni áno a tak Wiganu gratulujem k postupu do štvrťfinále," uviedol Guardiola.

Obaja tréneri sa dostali do slovnej prestrelky po vylúčení Delpha, tá pokračovala aj v hráčskom tuneli. Po zápase však obaja potvrdili, že nešlo o nič vážne. O čosi vážnejšiu dohru ale bude mať fyzický konflikt útočníka hostí Sergia Agüera s domácim fanúšikom po konečnom hvizde. Priaznivci Wiganu vnikli po ňom na plochu a televízne zábery ukázali incident argentínskeho útočníka s jedným z nich. Zdalo sa, že muž mu niečo povedal, následne ho futbalista udrel a chcel pokračovať v konflikte. Agüera odtrhli od muža až vlastní spoluhráči. Po zápase sa objavili informácie, že muž hráča opľul, resp. že Agüero sa obával, že ten drží v ruke objekt, ktorým by mu ublížil. Guardiola a Cook na pozápasovej tlačovke uviedli, že incident nevideli, lebo už boli v šatniach. Nechutnými scénami po zápase aj týmto konkrétnym incidentom sa bude zaoberať Anglická futbalová asociácia (FA).