TASR

Dnes o 13:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Predseda TTSK J. Viskupič ukončil stretnutia s primátormi a starostami

Zo stretnutí vyplynulo, že starostovia sa sťažujú predovšetkým na zlý stav ciest, ktorú ničí ťažká nákladná doprava.

Na archívnej snímke Jozef Viskupič — Foto: TASR Martin Palkovič

Trnava 20. februára (TASR) - V Trnave sa skončila séria stretnutí nového vedenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) s primátormi a starostami miest a obcí. Predseda TTSK Jozef Viskupič spolu s podpredsedami Józsefom Berényim, Marekom Neštickým, Pavlom Kalmanom a Romanom Sovom sa postupne stretli so zástupcami obcí zo všetkých okresov.

Zo stretnutí vyplynulo, že starostovia sa sťažujú predovšetkým na zlý stav ciest, ktorú ničí ťažká nákladná doprava. Väčšina sa zhodla v tom, že demografický vývoj je momentálne priaznivý a obyvatelia pribúdajú, hoci nie všetci si aj menia trvalý pobyt. Preto je nutné rozširovať triedy v školách a materských škôlkach, uvádza webová stránka kraja.

„Našli sme niekoľko tém, ktoré okresy spájajú, ako je napríklad pitná voda. Mám ambíciu urobiť z problému chýbajúcich vodovodov a kanalizácie tému, ktorá by sa mohla stať celonárodnou. Problémy s pitnou vodou patria do 19. storočia, to isté platí o problémoch s kanalizáciou, kde nám navyše hrozí do budúcnosti ekologický problém," povedal po poslednom stretnutí Viskupič.

V pláne je tiež vytvoriť platformu s názvom M17, kde by sa na pravidelnej báze stretávali primátori 17 krajských miest.