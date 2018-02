TASR

Pred prázdninovou lyžovačkou je potrebná dôkladná kontrola auta

V zime by povinnú súčasť vybavenia vozidla mali tvoriť aj metlička a škrabka na okná, v prípade hustého sneženia aj lopata a zimné reťaze.

Sneh na cestách komplikuje dopravu. Buďte pripravení. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. februára (TASR) - Počas prázdnin viaceré rodiny cestujú autom na lyžovačku. Pred jazdou by však nemali vodiči zabudnúť na dôkladnú kontrolu vozidla. Predídu tak nepríjemným situáciám na cestách.

Vodiči by si mali preveriť akumulátor, skontrolovať pneumatiky, ale aj brzdy. "Ak je akumulátor starší ako štyri roky, odporúča sa absolvovať záťažový test. V servise by ho mali urobiť na počkanie," priblížil technický riaditeľ Business Lease Slovakia Peter Kundlák, Častým dôvodom, prečo vozidlo v zime podľa jeho slov neštartuje, je vybitie akumulátora alebo primrznutie štartéra. "Signálom vybitého akumulátora je zníženie intenzity kontroliek pri otočení kľúča v zapaľovaní, prípadne neúspešný pokus motora o pretočenie," vysvetľuje Kundlák.

Zimné obutie pneumatík by v tomto čase malo byť samozrejmosťou, no treba skontrolovať aj ich stav. "Zimné pneumatiky by mali mať hĺbku dezénu viac ako štyri milimetre. Hlboký dezén lepšie drží smer, pneumatiky majú výrazne kratšiu brzdnú dráhu a dokážu tak udržať auto na ceste aj v extrémnych podmienkach," upozorňuje technický riaditeľ.

Dôležitá je aj kontrola geometrie vozidla. Nerovnomerné opotrebenie pneumatík či "ťahanie" auta do strany má pri brzdení za následok plávanie vozidla v zákrutách, čo je na primrznutej vozovke veľmi nebezpečné.

Netreba podceňovať ani brzdy. "Väčšina vozidiel je už dnes vybavená indikátorom opotrebenia brzdového obloženia na paneli prístrojov, ktorý vodiča upozorní na potrebu ich výmeny," vysvetľuje Kundlák. U ostatných vozidiel môže byť indikátorom rozsvietenie kontrolky poklesu brzdovej kvapaliny. "Pokles je najčastejšie spôsobený väčším opotrebením brzdového obloženia a kotúčov," konštatuje.

Mať dostatok paliva, ale aj náhradné prevádzkové kvapaliny tiež nie je nikdy na škodu. Napríklad náhradnú nemrznúcu zmes ocenia vodiči v treskúcej zime, ak vozidlo parkuje vonku. Netreba zabúdať ani na lekárničku, reflexné vesty, ale aj výstražný trojuholník. To sú bezpečnostné doplnky, ktoré by mal maž vodič vždy poruke. Pred cestou je potrebné skontrolovať nielen ich stav a umiestnenie, ale hlavne v prípade reflexných viest je potrebné si pozrieť, či sa v krajinách, kam rodina cestuje, nevyžaduje napríklad ich počet podľa počtu pasažierov.

V zime by povinnú súčasť vybavenia vozidla mali tvoriť aj metlička a škrabka na okná, v prípade hustého sneženia aj lopata a zimné reťaze. Pri ceste do zahraničia je tiež potrebné skontrolovať si platnosť zelenej karty, ktorá potvrdzuje medzinárodné poistenie zodpovednosti za škodu.