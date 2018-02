TASR

Dnes o 11:06 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Upravených bežkárskych tratí pod Tatrami pribúda

Na severe majú o šport a zábavu postarané.

Na snímke bežkári. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad/Kežmarok 20. februára (TASR) – Bežkárskych tratí pod Tatrami pribúda, najnovšie upravili 400-metrový okruh na kežmarskom futbalovom štadióne. Z tamojšieho mestského úradu informovali, že na rovnom povrchu upravenom pre klasickú i korčuliarsku techniku je možné bežkovať bezplatne do 17. hodiny, pre začiatočníkov je tu k dispozícii aj bezplatný tréning, na ktorý sa ale treba nahlásiť.

Ďalšia bežkárska trať dlhá osem kilometrov pribudla aj v Poprade, vedľa cyklistického chodníka pri autobazáre v smere na Svit. „Teraz sú veľmi vhodné podmienky na bežkovanie, je dostatok snehu, takže sme sa rozhodli požičať si stroj na úpravu tratí z Mengusoviec a pripraviť túto trať pre Popradčanov i návštevníkov mesta,“ uviedol pre TASR popradský poslanec Ondrej Kavka. Podľa neho je zvýšený záujem zo strany miestnych o tento druh športu, doteraz však museli chodiť na upravené trate do okolitých obcí či do Vysokých Tatier. „Teraz to majú, dá sa povedať pod nosom a je určite lepšie tráviť voľný čas na vzduchu ako doma,“ upozornil Kavka. Verí, že trať budú v hojnejšom počte využívať športovci aj počas budúcotýždňových jarných prázdnin, je pripravený po avizovanom snežení opäť zabezpečiť jej úpravu.

Obec Mengusovce je už dlhé roky známa svojím bežeckým okruhom, ten nechýba ani tento rok. „Podmienky sú na jednotku, máme desať kilometrov dlhú trať v lokalite smerom na Tatranskú Štrbu s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry,“ priblížil starosta Ján Šoltis, ktorý sám trať aj upravuje. O bežkovanie je podľa neho počas tejto sezóny veľký záujem a každoročne sa zvyšuje. Do Mengusoviec chodia skôr domáci milovníci tohto druhu športu. „Môžem povedať, že cez víkend tu počas dvoch dní bolo okolo 400 áut. Máme výhodu, že sme blízko Popradu a Svitu, prostredie je ideálne a trate nie sú náročné, zvládnu ich aj začiatočníci,“ zdôraznil starosta.

Upravené bežkárske trate na klasickú techniku nájdu návštevníci aj v golfovom areáli vo Veľkej Lomnici. Tu je k dispozícii 15 kilometrov nenáročných trás. „Snehu máme dosť veľa, takže podmienky na tento druh športu u nás sú naozaj veľmi dobré. Trate sú k dispozícii bezplatne. Chodia k nám prevažne domáci návštevníci, prípadne hostia z nášho hotela,“ uviedla Alena Ulbrichová z Black Stork Golf Resort Veľká Lomnica.

V zime sa aj cyklistický chodník zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny mení na trať pre bežkárov. Ide o deväť kilometrov dlhú nenáročnú stopu. Vo Vysokých Tatrách je k dispozícii celkovo 60 kilometrov bežeckých trás v každej osade. Najväčším areálom bežeckého lyžovania v regióne je Štrbské Pleso, ktoré ponúka osem profesionálne upravovaných okruhov v dĺžke od 500 metrov do piatich kilometrov. „V prevádzke máme všetky trate, celkovo 19,5 kilometra. Môžem povedať, že máme o 100 percent lepšiu návštevnosť ako minulú sezónu. Je to zrejme aj tým, že prevádzku tratí máme zadarmo, takže k nám chodí skupina obyvateľstva, pre ktorých je zjazdové lyžovanie drahé. Je tu veľa domácich návštevníkov, ale aj zahraničných turistov najmä z Českej republiky, Poľska, Izraela, Ruska i Ukrajiny,“ konštatoval vedúci areálu bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese Peter Mosný. K dispozícii je pre obe techniky aj bežecká trať zo Štrby na Štrbské Pleso dlhá šesť kilometrov a tiež dvojkilometrový okruh v lokalite Švorcov kút pri Štrbe.