Surový neupriamoval na chyby jednotlivcov: Prehrali sme ako tím

Kapitán hokejistov SR zdôraznil v hodnotení utorňajšej prehry i celkového vystúpenia, že reprezentácia ponúkla sľubný pohľad do budúcnosti.

Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Surový. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 20. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti síce v prvom zápase olympijského turnaja v Pjongčangu ustáli početné vylúčenia, ale v ďalších dueloch už nevyhnutne pykali za časté zohrievanie trestnej lavice. Trend sa nezmenil ani v utorňajšom kvalifikačnom stretnutí o postup do štvrťfinále s USA, v ktorom inkasovali v početnej nevýhode dva z piatich gólov.

Navyše faul Tomáša Starostu po chybe v rozohrávke predčasne zmaril dôležitú presilovú hru na začiatku tretej tretiny, keď sa Slováci pokúšali za stavu 1:3 o návrat do zápasu. "Všetci sme dúfali, že to zvládneme a zabojujeme do konca. Mali sme šance a nepremenili sme ich, je to veľká škoda. Chcel sme spraviť posledných dvadsať minút 'na bomby', pobiť sa o zvrátenie výsledku, čo sa nám nepodarilo. Znamená to pre nás koniec turnaja, momentálne nechcem hodnotiť žiadne pozitíva, všetci sme nahnevaní. Hnevá ma najmä, že si neuvedomujeme, o čo všetko sme týmto prišli," uviedol Marcel Haščák, podľa ktorého nevyrukovali Američania s ničím novým v porovnaní s prvým vzájomným súbojom.

Boli rovnako disciplinovaní, kým Slováci boli rovnako nedisciplinovaní: "Mrzí nás najmä, že sme sa nepoučili z chýb a dopustili sme sa presne tých istých. Už v prvom zápase sme urobili veľa faulov, namiesto toho, aby sme sa poučili, ešte sa to stupňovalo. Oslabenia sme bránili dobre, ale nedajú sa ubrániť všetky. Môžeme sa pozerať akurát na to, že sme prehrali a mohli sme sa o to pobiť viac. Rozhodlo, že Američania nerobili žiadne zbytočné fauly."

Okrem Starostovho vylúčenia zarezonovala situácia zo začiatku prostredného dejstva. Po vedúcom zásahu USA putoval na trestnú lavicu na dve minúty Ladislav Nagy a zároveň si Michal Čajkovský vyslúžil dokonca päťminútový trest. V tej chvíli bolo jasné, že na defenzívu čakajú krušné chvíle, ktoré vyústili do ďalšieho gólu v slovenskej sieti. Tomáš Surový ako kapitán nevyvodzoval osobnú zodpovednosť: "Nepomohlo nám to, ale prehrali sme ako tím. Nejdeme nikoho obviňovať, mali sme to ustáť, jednoducho sa to nepodarilo. Verili sme si, chceli sme po sľubných výsledkoch v skupine uhrať lepší rezultát. Odskočili nám však na tri góly a to už bolo veľa. Posledný zlomový bod boli naše nezvládnuté presilovky skraja tretej tretiny."

Surový zdôraznil v hodnotení utorňajšej prehry i celkového vystúpenia, že reprezentácia ponúkla sľubný pohľad do budúcnosti. Na druhej strane však priznal, že už tento tím "chcel dosiahnuť viac". Optimisticky sa po konci turnaja snažil zmýšľať aj brankár Ján Laco: "Nabehlo sa na novú cestu, môže to byť odrazový mostík do budúcej skladby mužstva. Tréneri nám odovzdali naozaj veľa. Musíme sa naučiť hrať ťažké zápasy, máme sa ešte čo učiť. Vrcholné podujatia sú o takýchto dueloch, je to o jednom súboji, ktorý nakloní turnaj na pozitívnu alebo negatívnu stranu. Neviem, či niekto čakal, že vyhráme všetky tri stretnutia v skupine. Aj dnes sme do druhej tretiny predvádzali trpezlivo našu hru, no opäť nás 'zabili' vylúčenia."