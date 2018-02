TASR

EÚ môže výrazne urýchliť výstavbu obnoviteľných zdrojov

Ak by sa podarilo využiť celý potenciál v porovnaní so zásobovaním konvenčnými zdrojmi, podľa výpočtu IRENA by sa ušetrilo 25 miliárd USD (20,14 miliardy eur) ročne.

Ilustračné foto — Foto: TASR/SINC

Brusel 19. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) môže výrazne urýchliť výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a pritom ušetriť miliardy, vyplýva zo štúdie Medzinárodnej organizácie pre obnoviteľné energie (IRENA). Do roka 2030 je možné dosiahnuť, aby podiel ekologickej energie predstavoval 34 % namiesto avizovaných 27 %, teda dvojnásobok v porovnaní s rokom 2015.

Myslí sa využívanie elektriny, tepla, chladenia alebo palív z obnoviteľných zdrojov, ako je slnko, vietor, voda, biomasa alebo geotermálna energia. Ak by sa podarilo využiť celý potenciál v porovnaní so zásobovaním konvenčnými zdrojmi, podľa výpočtu IRENA by sa ušetrilo 25 miliárd USD (20,14 miliardy eur) ročne predovšetkým vďaka nižšej spotrebe palív.

Predovšetkým v oblasti výroby elektriny z vetra a slnka ceny prudko klesli, takže tu existuje veľký potenciál pre úspory. Prechod na kúrenie tepelnými čerpadlami a na elektromobily sa dá uskutočniť nákladovo neutrálne, tvrdí štúdia. Len výraznejšie využívanie biomasy a biopalív by aktuálne stálo viac, než by ušetrilo,

"Okrem priamych úspor pri zásobovaní sa tiež môžeme vyhnúť vysokým zdravotným nákladom vďaka čistejšiemu ovzdušiu," uviedla IRENA. Celkovo predstavujú ročné úspory 52 až 133 miliárd eur. Potrebné by však pre uvedené urýchlenie budovania obnoviteľných zdrojov boli tiež investície vo výške 73 miliárd USD.