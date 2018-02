TASR

Včera o 22:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bad Karma Boy si na turné zahrajú s Role aj Nvmeri

Desať koncertov na Slovensku začnú 9. marca v Prešove.

Na archívnej snímke skupina Bad Karma Boy. — Foto: Slnko Records

Bratislava 19. februára (TASR) - Bad Karma Boy vydali v novembri 2017 svoj tretí album Prekrásny nový svet. Posun od gitár k elektronike a hľadanie nových zvukov za pomoci producenta Pištu Kráľoviča im prinieslo nielen výborné ohlasy kritikov, ale aj povzbudivú poslucháčsku odozvu a rekordnú návštevnosť koncertov. Bad Karma Boy teraz žijú prípravami svojho zatiaľ najväčšieho česko-slovenského turné. Od 9. marca na kapelu čaká 15 klubových zastávok, spoločné vystúpenia s českými Role či exportnými Nvmeri.

Desať koncertov na Slovensku začnú 9. marca v Prešove, ďalšími zastávkami budú Košice (10.3.), Trnava (23.3.), Bratislava (24.3.), Brezno (30.3.), Banská Bystrica (31.3.), Kremnica (1.4.), Nitra (6.4.), Liptovský Mikuláš (7.4.) a Topoľčany (4.5.).

Hudbu netvorí kapela kvôli pretekom v hlasovaniach či počtu hviezdičiek v recenziách. Keď sa však človek pozrie na finálne nominácie tohtoročných cien Rádia_FM, prebleskne mu hlavou, že Bad Karma Boy zrejme musia robiť niečo dobre. Získali si hlasy poslucháčov v kategóriách album roka a singel roka (Na dne rieky) a šancu majú aj vo výbere hudobných kritikov. Symbióza fanúšikov a odborníkov je o to cennejšia, že sa prejavuje aj v návštevnosti koncertov. Na bratislavský krst Bad Karma Boy v novembri dorazilo 700 ľudí a o nedávne vystúpenie v živom vysielaní Rádia_FM v budove Slovenského rozhlasu bol záujem taký veľký, že značná časť fanúšikov sa do sály na koncert ani nedostala.

„Je to pre nás veľmi príjemné a zároveň trochu turbulentné obdobie," hovorí kapela. Mierny stres pramení najmä zo snahy posúvať sa neustále ďalej – v skladaní, zvukárskej práci, koncertnom prejave, vizuálnej komunikácii a ďalších detailoch. Aj kvôli tomu trvali prípravy tretieho albumu viac ako tri roky.

Perfekcionizmus a dlhšie čakanie sa nakoniec vyplatili. K producentskej spolupráci na Prekrásnom novom svete si Bad Karma Boy prizvali Pištu Kráľoviča (Nvmeri, FVLCRVM), objavili spevácky a skladateľský potenciál Adely Tihlárikovej a k psychedelickému zvuku pridali viac elektroniky. Ich hudba teraz trochu spomaľuje, texty pôsobia hĺbavejšie a kapela synergickejšie ako kedykoľvek predtým.

Záľuba v hypnotických tónoch na spôsob Flaming Lips či Tame Impala však Bad Karma Boy predsa len ostala a prejavuje sa napríklad v ich najnovšej verzii pesničky Bratislava od Živých Kvetov. Skladba vyšla na 100. albume vydavateľstva Slnko Records, pod ktorého značkou šíri svoju tvorbu aj bratislavská štvorica. Bad Karma Boy sa na turné predstavia v zostave Juraj Marikovič, Adela Tihláriková, Roman Lauko, Alan Prekop a multiinštrumentalista Martin Zaujecz z Fresh Out Of The Bus.

V ôsmich mestách sa k Bad Karma Boy pridá garage popová česká zostava Role, na strednom Slovensku program posilnia Nvmeri, ktorým v lete uplynulého roku vyšiel svetovo znejúci, math-funk popový album I Don't Think So.

TASR informoval Alex Čerevka, PR manažér vydavateľstva Slnko Records.