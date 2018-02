TASR

Včera o 21:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci do 21 rokov zabojujú o postup na ME s Albánskom

Domáci zápas odohrajú v Žiline.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá domáci kvalifikačný zápas o postup na ME 2019 proti Albánsku (utorok 27. marca 2018) na štadióne MŠK Žilina s výkopom o 17.20 hod. V priamom prenose ho bude vysielať televízna stanica Dajto.

Pre SR 21 to bude siedmy zápas v rámci kvalifikácie o postup na ME 2019. Po Senici a Poprade zavíta tím trénera Hapala na štadión MŠK pod Dubňom. "Tak ako sme avizovali pred štartom kvalifikácie, chceme ponúknuť zápasy slovenskej 21-ky celému Slovensku. V kádri figuruje dlhodobo niekoľko hráčov domáceho MŠK a vzhľadom k marcovému termínu a podmienkam sme nechceli nič podceniť. Aj preto padla voľba tentoraz na žilinský štadión," citoval oficiálny web SFZ Hapala. "Žilina ponúka futbalové prostredie, štadión bol dlho domovským stánkom seniorskej reprezentácie a ich zápasy sledovala početná divácka kulisa. Verím, že si aj tentoraz si fanúšikovia nájdu cestu na štadión a podporia nás v dôležitom stretnutí proti Albánsku."

S Albánskom sa stretnú "sokolíci" v marci hneď dvakrát. Najskôr 23. marca na Selman Stermasi Stadium v Tirane, resp. o štyri dni neskôr v Žiline. "Pozorne sledujeme aktuálnu formu našich hráčov. Uzdravení Haraslín a Bénes zatiaľ nezasiahli do zápasov, no verím, že v nasledujúcich týždňoch dostanú príležitosť rozohrať sa. Dovolím si povedať, že hráčov máme aj v tomto období podrobne zmapovaných a verím, že do termínu dvojzápasu s Albánskom budú pripravení zabojovať o potrebných šesť bodov," dodal Hapal.