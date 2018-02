TASR

Včera o 21:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní V múzeu v Trebišove sa žiaci v retro-hodine vrátili do čias socializmu

Jedným z cieľov výstavy je poskytnúť priestor na netradičnú formu vyučovacích hodín pre školy. Môžu sa tu tak odučiť hodiny informatiky, dejepisu, fyziky, matematiky či iných predmetov.

Výstava pod názvom Vitajte vo svete retro techniky!, ktorú zorganizovala v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína Stredná odborná škola (SOŠ) v Sečovciach. Na škole sa vystriedali už mnohé odbory a jedným z novších odborov je aj odbor Mechanik počítačových sietí. Práve študenti tohto odboru za pomoci učiteľov a majstrov odborného výcviku vytvorili retro výstavu. Na snímke retro hodina študentov SOŠ Sečovce v duchu socializmu v priestoroch výstavy v múzeu v Trebišove 19. februára 2018. — Foto: TASR - Roman Hanc

Trebišov 19. februára (TASR) – Súčasťou výstavy pod názvom Vitajte vo svete retro techniky! v trebišovskom múzeu bola v pondelok ukážková školská hodina s návratom do minulých čias socializmu. Prezentovali ju učiteľ a študenti zo Strednej odbornej školy (SOŠ) v Sečovciach.

"V rámci výstavy sme s mojimi žiakmi, ktorí sú členmi historického krúžku, zrealizovali takú retro-vyučovaciu hodinu, cez ktorú sme spomínali na dobu spred roka 1989, aby si žiaci zažili, aké asi bolo to vyučovanie v socialistickej škole," priblížil novinárom učiteľ občianskej náuky a dejepisu Marek Marjov. Súčasných stredoškolákov oblečených v štýle pionierskych košieľ a šatiek na hodine napríklad fascinovalo písanie na starých písacích strojoch, ktoré už dávno nahradili počítače. Jedným z cieľov výstavy je práve poskytnúť priestor na netradičnú formu vyučovacích hodín pre školy. Môžu sa tu tak odučiť hodiny informatiky, dejepisu, fyziky, matematiky či iných predmetov.

Výstavu v spolupráci s Múzeum a Kultúrnym centrum južného Zemplína pripravila práve sečovská stredná škola, ktorá vlani oslávila 35. výročie založenia. Jedným z novších odborov na škole je mechanik počítačových sietí. Študenti tohto odboru za pomoci učiteľov a majstrov odborného výcviku vytvorili projekt, ktorý zahŕňal zbieranie starej techniky, hľadanie popisov i prípravu propagačného materiálu.

"V rámci projektu žiaci navštevovali aj svojich príbuzných, u ktorých zbierali staré televízory, rádioprijímače, písacie stroje, i techniku už z 80. rokov. Tak v podstate došlo aj k spolupráci so staršími generáciami. Mnohí častokrát s nostalgiou spomínali, aké to bolo v minulosti v oblasti techniky, a ako to je v súčasnosti," uviedol Marjov. Podobnú scénku ako v pondelok mali žiaci už aj pri otvorení výstavy vlani v novembri pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Návštevníci si výstavu môžu v trebišovskom kaštieli pozrieť do konca februára. Dozvedia sa tak o histórii počítačov, môžu porovnať pokrok vo svete techniky i vyskúšať si hernú konzolu z prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia.