Mamy využili materskú na to, aby oživili starú tradíciu. Ich hrkálky sa predávajú z generácie na generáciu

Sú jednou z prvých vecí, ktorých sa dotkneme. Hrkálky však nemusia byť len hračka, ale aj šperk, ktorý sa dedí z generácie na generáciu. No predovšetkým, majú nám v dospelosti pripomínať niekoho blízkeho.

Iveta Antalová a Ivana Olexová (vpravo) z Greg & Rich počas festivali Trenčín mesto módy v roku 2017. — Foto: facebook/Greg & Rich

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 19. februára (Dobré noviny) – Poznajú sa doslova od jaslí a chodili spolu aj na základnú a strednú školu. Iveta Antalová a Ivana Olexová, ktoré pochádzajú z Nového Mesta nad Váhom a zo Starej Turej, sú po 35 rokoch dokonca takými dobrými priateľkami, že sa spolu rozhodli aj podnikať. Módny priemysel a investičné bankovníctvo vymenili za materské povinnosti, ochotnícke divadlo či komunitné aktivity. A ako tvrdia, najlepšími (ne)koordinátormi ich voľného času sú spolu štyria malí synovia.

Popri tom všetkom však stíhajú budovať aj svoj vysnívaný projekt, ktorý sa špecializuje na výrobu originálnych strieborných detských hrkálok. Po tri a pol roku driny sa ich sen stal napokon realitou, a slovenská firma Greg & Rich dokonca žne aj úspechy v podobe prestížnych ocenení.

Na archívnej fotke z raných osemdesiatych rokov trojročná Ivetka oduševnele recituje, Ivanka s prstom v nose sústredene počúva. Foto: facebook/Greg & Rich

Prečo ste sa rozhodli venovať sa výrobe strieborných hrkálok a ako vznikol názov vašej značky?

Naším snom je obnoviť tradíciu odovzdávania „rodinného striebra“ z generácie na generáciu. Strieborné hrkálky sú také hračko-šperky, ktoré raz dieťa môže odovzdať svojim deťom. Navyše striebro je antibakteriálne, takže je to pre bábätká výborný materiál a, samozrejme, ako drahý kov si uchová hodnotu a je zároveň investíciou.

Názov Greg & Rich sú vlastne skrátené mená našich najmladších synov Gregora a Richarda, ktorí sa narodili mesiac po sebe práve v čase, keď vznikla naša idea a koncept výroby strieborných hrkálok.

Foto: archív Greg & Rich

Čo všetko stojí za vznikom jednej hrkálky a koľko trvala jej realizácia?

Od prvotnej idey až po súčasnú striebornú hrkálku Greg & Rich v registrovanom európskom dizajne ubehli skoro tri roky. Rozhodli sme sa nenapodobňovať historické ani existujúce hrkálky, ale ísť cestou originálneho, súčasného, no zároveň nadčasového dizajnu. V procese vývoja sme sa sústredili na tvar, ktorý je pohodlný pre úchop bábätka, no keďže strieborná hrkálka je zároveň „hryzátkom“, ktoré chladí a dezinfikuje opuchnuté ďasienka pri rastúcich zúbkoch, musí sa ňou poľahky dostať k boľavému miestu. Dôležitým aspektom bol pre nás zvuk striebornej hrkálky, a preto sme sa s ňou naozaj akusticky vyhrali. Vývoj prototypu bol naozaj zaujímavý komplexný proces, pri ktorom sme spolupracovali so zlatníckymi technológmi, zubármi, grafikmi, ale napríklad i montessori pedagogičkou.

Z akých materiálov sú vyrobené?

Sme slovenská firma a vyrábame na Slovensku. Používame výlučne striebro čistoty 925 a pozlacujeme ružovým zlatom a čiernym rhódiom – všetky materiály sú od certifikovaných slovenských a nemeckých dodávateľov. Každá hrkálka je vyrábaná ručne, je označená zodpovednostnou značkou spoločnosti Greg & Rich a skontrolovaná puncovým úradom.

Nie sú však pre malé bábätká príliš ťažké?

Práve naopak, máme odskúšané, že i menšie bábätká ich poľahky udržia a hrajú sa s nimi úplne prirodzene. Máme ich doslova otestované na deťoch. (smiech)

K akej príležitosti sa darujú?

Dalo by sa zhrnúť, že je to dar novorodeniatku alebo bábätku od človeka, ktorému na ňom záleží. Je to totiž dar, ktorý si dieťa odloží a ktorý je zároveň spomienkou na toho, od koho ho dostalo. Strieborné hrkálky sú typickým darom ku krstu – (gravírujeme na ne napr. meno a dátum narodenia). Sú tiež symbolickým darom novému členovi rodiny napríklad od starých rodičov. V záplave rýchloobrátkových hračiek je totiž strieborná hrkálka dar, ktorý pretrvá. Ale zároveň je niečo, čo dieťatko aktívne využije ako hračku.

Na Slovensku dievčatká dostávajú po narodení alebo pri krstinách náušničky. Majú hrkálky nejakú tradíciu aj na Slovensku? A aká je ich história?

Hrkálky boli jednou z prvých hračiek vôbec, deti sa s nimi hrali už pred 6000 rokmi. Strieborné hrkálky boli v Európe v 17. a 18. storočí vyhľadávanou a cenenou hračkou najmä vďaka mimoriadnej vlastnosti striebra ničiť baktérie. Práve táto ich unikátna vlastnosť spolu s dlhou históriou a mágiou ich odovzdávania v rodine nás očarila a bola na počiatku príbehu Greg & Rich.

História strieborných hrkálok na Slovensku je skôr spätá s históriou Rakúsko-Uhorska a, bohužiaľ, sa vytráca so zánikom prvej Československej republiky, keď im nadchádzajúca doba, rovnako ako mnohým iným veciam, nepriala.

Tradícia darovania prvých zlatých náušničiek je silne rozšírená skôr v našej časti Európy a my sme sa s týmto fenoménom, keď dievčatko dostane svoj prvý šperk, rozhodli pohrať v kolekcii identických náušníc pre mamu a dcérku.

a Foto: archív Greg & Rich

Mali ste aj vy niekedy takúto hrkálku?

Ivana: Môj otec má hobby starožitnosti a tak mi po svojich potulkách po starožitných burzách postupne kúpil pár strieborných hrkálok. V tom čase, keď mi hrkálky boli darované, bol celý koncept Greg & Rich ešte vo hviezdach, vôbec sme netušili, že sa budeme výrobou strieborných hrkálok v budúcnosti zaoberať.

Časť Ivaninej zbierky retro hrkálok. Foto: archív Greg & Rich

Máte v ponuke aj strieborné hrkálky v závislosti od pohlavia novorodenca?

Hrkálky Greg & Rich sme dizajnovali nadčasovo a čo sa pohlavia týka, univerzálne už v samotnej myšlienke je, že ju raz môže zdediť ďalšia generácia. Takže vo všeobecnosti nie je určené „táto je pre chlapca, táto pre dievčatko“. Ale zase je pravda, ako sme vypozorovali, že hrkálka Simple, ktorá má najenergickejší zvuk a najmasívnejšiu guľôčku, oslovila hneď chlapcov. (smiech)

Jedna strana mince je estetická funkcia hrkálok, dokážu však aj deti nejako rozvíjať?

Majú, samozrejme, i estetickú funkciu, veď rozvíjajú zmysel pre krásu. No strieborná hrkálka je pre rozvoj v podstate komplexná hračka – vysoko lesklé plochy priťahujú pozornosť bábätka, zvonenie je príjemné a akusticky vyladené, pohodlne uchopiteľný tvar a pohyb guľôčok rozvíja jemnú motoriku. Bábätká potrebujú jednoduché a pochopiteľné veci, umelé zvukové a svetelné efekty ich môžu miasť.

Striebro je vodivý drahý kov, čo je nový senzorický vnem, a chladivý efekt bábätká inštinktívne využívajú pri rastúcich zúbkoch. Navyše je prirodzene antibakteriálna, povrch striebornej hrkálky zostáva bez mikroorganizmov a dezinfikuje aj opuchnuté ďasienka.

Foto: archív Greg & Rich

Kto je váš typický zákazník? Majú o vaše produkty záujem aj Slováci alebo vaši klienti pochádzajú skôr zo zahraničia?

Našim zákazníkom je človek, ktorý chce darovať hodnotu a chápe striebornú hrkálku nielen ako hračku, ale ako dar, ktorý raz dieťa odovzdá svojim deťom.

Okrem toho našich zákazníkov oslovuje aj funkcia účinného antibakteriálneho hryzátka, v tejto skupine sú najmä rozhľadené mamičky a babičky.

Hoci Greg & Rich pôsobí už aj na medzinárodnom trhu, na slovenských zákazníkov nedáme dopustiť. Tak ako sú naše hrkálky personalizované, pristupujeme aj k zákazníkom veľmi osobne. Pocit výnimočnosti sa totiž snažíme dať nielen obdarovanému, ktorý striebornú hrkálku dostane, ale i kupujúcemu, lebo sme presvedčené, že darovať je niekedy väčšia radosť ako dostať. ☺

Iveta a Ivana vyrábajú aj kolekcie náušníc pre mamy a dcéry. Foto: facebook/Greg & Rich

Nedávno ste získali aj ocenenie Zlatá Fatima. Ako sa Vám to podarilo a čo všetko za tým stálo? Považujete to za svoj najväčší úspech?

Zlatá Fatima v kategórii šperky a výrobky z drahých kovov je nádherné ocenenie, ktoré si vážime o to viac, že 12-člennú odbornú porotu, zloženú z naozajstných kapacít z módnej a umeleckej brandže, nadchol nielen originálny dizajn, ale celý koncept hračko-šperku, ktorý sa dedí z generácie na generáciu.

Dostávať takéto ceny je úžasný zážitok (ešte teraz máme zimomriavky, keď si na to spomenieme), no hoci to znie ako klišé, najväčším úspechom je pre nás každý jeden spokojný zákazník, lebo kvôli nemu to celé robíme.

Iveta Antalová a Ivana Olexová (vpravo) získali v roku 2017 ocenenie Zlatá Fatima v kategórii šperky a výrobky z drahých kovov. Foto: facebook/Greg & Rich

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Naším cieľom je teraz etablovať sa ďalej na zahraničných trhoch. Našu úspešnú kolekciu Bubbbles, z ktorej rovnomenná hrkálka súťaží i o prestížne ocenenie RedDOt, by sme rady predstavili i v zámorí. A, samozrejme, máme rozpracovanú aj novú kolekciu. Plánov máme viac ako dosť. (smiech) Našou hlavnou víziou, ktorá ich spája, je však oživovať tradíciu odovzdávania strieborných hrkálok v rodinách a prinášať našim zákazníkom nadčasovú hodnotu, na ktorú sa môžu spoľahnúť.