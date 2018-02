TASR

Včera o 15:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní V cykle Music & Film sa predstaví originálny Frank Zappa

Hudobník sa počas svojho umeleckého pôsobenia objavil v mnohých hraných a dokumentárnych filmoch a niekoľko ich aj sám režíroval.

Experimentátor, aktivista a najmä nespútaný umelec Frank Zappa sa narodil 21. decembra 1940 v Baltimore v USA. — Foto: TASR/AP

Bratislava 19. februára (TASR) - Dokument Frank Zappa: Vlastnými slovami uvedie vo februárovom cykle Music & Film bratislavské Kino Lumiére. Film o jednom z najoriginálnejších hudobníkov 20. storočia nakrútil a osem rokov pripravoval nemecký režisér a zároveň veľký Zappov fanúšik Thorsten Schütte. Film o americkom hudobníkovi, kapelníkovi, skladateľovi, producentovi, gitaristovi a filmárovi si budú môcť pozrieť diváci v roku, kedy si pripomenieme 25. výročie od smrti Franka Zappu.

Experimentátor, aktivista a najmä nespútaný umelec sa narodil 21. decembra 1940 v Baltimore v USA. Avantgardné kompozície pod vplyvom Vareseho začal tvoriť už ako 14-ročný, o šesť rokov neskôr už písal aj texty. V roku 1966 vydal s kapelou The Mothers of Invention debutový album Freak Out!, ktorý predznamenal jeho ďalšiu tvorbu, počas svojej kariéry vydal až 60 albumov. "Napriek nesmiernemu pracovnému vyťaženiu dokázal vyprodukovať v priemere dva albumy ročne a mnohé z nich sa stali klasikou. Zappa na nich striedal i spájal rôzne žánre - R&B, džez, hovorené slovo, pop, rock, klasickú i avantgardnú hudbu," vysvetľuje Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film.

Zappa sa počas svojho umeleckého pôsobenia objavil v mnohých hraných a dokumentárnych filmoch a niekoľko ich aj sám režíroval. Podľa Ulmana dokument ponúka komplexný obraz umelca. "Postavený je na jednoduchom a vynaliezavom strihu výlučne historických záznamov a zameriava sa hlavne na vzťah Zappu k médiám. Uvidíte napríklad Zappovo vystúpenie v televíznej šou Steva Allena, ktorý sa v roku 1963 pripojil k Zappovi v improvizovanej skladbe pre dva bicykle, nahraný zvuk a orchester," dodáva s tým, že film zachytáva aj to, ako Zappa do rozhovorov dostával i často neočakávané, uštipačné komentáre o štáte a náboženstve, hudobnom priemysle a kultúre mládeže. "Ale aj Zappu ako bojovníka za slobodu prejavu umelcov, ako hudobníka, dirigenta i aranžéra, a tiež ukážky z jeho vystúpení i filmov. Je veľkým potešením sledovať ho na pódiu počas jeho, v mnohých prípadoch doteraz nikdy nevidených, koncertných vystúpení."

Počas svojej kariéry Zappa navštívil aj bývalé Československo. Dokument Frank Zappa: Vlastnými slovami (Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words, 2016) zachytáva aj to, aký záujem vyvolal umelcov prílet do Prahy v roku 1990. "V roku 1991 sa Zappa do Prahy vrátil, aby sa zúčastnil na koncerte kapely Pražský výběr pri príležitosti odchodu sovietskych vojsk z Československa. Bolo to predposledný raz, čo zobral do rúk gitaru a zahral pred publikom. O dva roky neskôr, krátko pred 53. narodeninami, podľahol boju s rakovinou," uzavrel Ulman.

Projekcia sa uskutoční v stredu 21. februára o 20.30 h. "Ide o jediné uvedenie na Slovensku," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).