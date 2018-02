Kristína Jurzová

Vždy, keď vonku zúrila chrípka, naše babičky varili bobkový list s cukrom. Aj po rokoch tento recept vyvážite zlatom

Kedysi ho nosili na hlave ako symbol slávy a dnes ho používame predovšetkým do kyslej kapusty. Okrem toho, že výborne chutí a špecificky vonia, však dokáže oveľa, oveľa viac.

BRATISLAVA 19. februára (Dobré noviny) - Kedysi ho nosili na hlave len tí najlepší ako symbol večnej slávy, pretože pripomínal gréckeho boha Apollóna. Vavrínový veniec bol v minulosti obrovskou poctou pre básnikov, vojvodcov, ale aj olympijských víťazov. Bobkové listy, z ktorých sa však vyrába, boli neskôr dlhý čas v zabudnutí a využívali sa iba v kulinárstve či v skriniach na odstrašenie molí. Dnes však opäť objavujeme aj ich jedinečnú liečivú silu.

Vavrín sa nám spája predovšetkým s kyslou kapustou či ako prísada do rôznych polievok alebo omáčok - okrem výnimočnej chuti a arómy, ktoré sa nestrácajú ani rokmi, však pomáha aj pri trávení. Ak si ho dáte pod vankúš, zaručí vám pokojný spánok, v skrini zas odstraší všetkých neželaných "návštevníkov", ako sú napríklad mole.

Zároveň má aj antiseptické (protizápalové) účinky a môže sa používať aj do liekov a do lekárskych sirupov. Je to vďaka jeho obsahu bohatého na horčiny, éterické oleje, silice či glykosidy.

Okrem zlepšenia metabolizmu účinne pomáha proti cukrovke, reume a artritíde. Priaznivo však pôsobí aj na pohybový aparát - zlepšuje kvalitu kostí a odstraňuje aj bolesti v krížoch. Pôsobí však nielen na telo, ale aj na dušu. Ocenia ho ľudia, ktorí trpia migrénami, ale aj tí, ktorí chcú zlepšiť svoju pamäť a koncentráciu.

Bobkový list môžeme používať v jeho celej forme, rozdrvený na prášok, ale aj ako súčasť olejov či odvarov.

Ako na to?

Zo desať lístkov zmiešajte so 70 % liehom a nechajte odstáť jeden deň. Zmes následne pridajte do pol litra olivového oleja a jemne zahrejte (tekutina však nesmie zovrieť!). Potom už len stačí nechať vychladnúť a aplikovať na boľavé miesta niekoľkokrát za deň.

Zmes olivového oleja a bobkových listov, ilustračné foto. Foto: Max Pixel

Čo sa týka vnútorného užívania, stačí, ako do troch deci vody pridáte 5 lístkov vavrínu a povaríte maximálne 10 minút. Odvar nechajte vylúhovať celú noc, ráno preceďte a počas dňa vypite. Toto robte po tri dni, potom si dajte týždeň pauzu a proces opakujte celý mesiac. Výsledkom bude to, že sa vaše telo zbaví zbytočných solí.

A bobkové listy nájdu využitie aj v čase chrípkových epidémií. 15 stredne veľkých kúskov pridajte do 250 g citrónovej šťavy. Aby zmes nebola príliš kyslá, pridáme do nej 500 g kryštálového cukru. Po hodine varenia sa tieto ingrediencie premenia na hustú zmes. Z nej treba vybrať bobkové listy, nechať vychladnúť a prírodný sirup uskladniť v chladničke. Potom už len stačí užívať polievkovú lyžicu denne a kašeľ bude minulosťou.