TASR

Dom smútku v Prievidzi prejde rekonštrukciou za vyše 360.000 eur

Rekonštrukciu domu smútku by mali ukončiť najneskôr do 30. novembra tohto roka.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prievidza 19. februára (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí dlho očakávanú kompletnú rekonštrukciu domu smútku na hlavnom cintoríne v meste. S prácami začne dodávateľ v týchto dňoch, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Práce budú spočívať v rekonštrukcii strešného plášťa a zateplení objektu, výmene výplní otvorov, rekonštrukcii elektroinštalácie, elektrického vykurovania, sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, tiež v inštalácii klimatizácie, podhľadov, vo výmene nášľapných podlahových vrstiev, obkladov a prípojky nízkeho napätia. "Rekonštrukcia nemá za cieľ meniť celkový vzhľad objektu, dôjde k zlepšeniu podmienok využívania objektu domu smútku," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.

Zmluvu o dielo so zhotoviteľmi prác, ktorými sú spoločnosť SOAR sk, a.s., a SOAR, spol. s r.o., obe so sídlom v Žiline, podpísala radnica v týchto dňoch. Rekonštrukciu domu smútku by mali ukončiť najneskôr do 30. novembra tohto roka. Cena diela je dohodnutá na 362.002,74 eura vrátane dane z pridanej hodnoty.

"Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie energetického certifikátu, ktorý vyžaduje príslušná legislatíva. Vzhľadom na charakter objektu sa dodávateľ zaviazal vykonávať stavebné práce celodenne, tak aby mohla byť zabezpečená celková prevádzka domu smútku," dodal Ďureje.