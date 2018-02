TASR

Dnes o 13:51 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na halových MS v Birminghame nás bude reprezentovať trio atlétov

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 19. februára (TASR) - Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) nominoval na 17. halové majstrovstvá sveta v anglickom Birminghame (1. – 4. marca) podľa predpokladov trojicu limitárov – šprintéra na 60 m Jána Volka a štvorstovkárky Alexandru Bezekovú (Atletika o. z. Košice) s Ivetou Putalovou (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica). Vedúci bude Putalovej kouč Marcel Lopuchovský, v šesťčlennej výprave sú aj ďalší dvaja osobní tréneri nominovaných atlétov Naďa Bendová (Volko) a Rastislav Miško (Bezeková).

"Pri nominácii sme sa rozhodli pre neobvyklý model – každý reprezentant bude mať na MS pri sebe osobného trénera. Považujeme to za dôležité najmä v kontexte toho, aké náročné sú nominačné kritéria pre účasť na MS," vysvetlil netradičnú nomináciu šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Už fakt, že splnili mimoriadne prísne kritériá znamená, že všetci traja patria medzi našu absolútnu špičku, a preto sme sa rozhodli umožniť každému, aby mal pri sebe vlastného kouča. Čo sa týka ambícií, boli by sme radi, keby sa nám podarilo aspoň v jednom prípade atakovať prvú desiatku. Osobne si myslím, že každý z trojice nominovaných má potenciál splniť tento výkonnostný cieľ," uviedol v tlačovej správe SAZ.

Výkonný výbor schválil aj šesticu pretekárov pre 18. ročník zimného Európskeho pohára vo vrhoch v portugalskej Leirii (10. – 11. marca). Lídrom výpravy bude piaty kladivár z olympiády v Riu de Janeiro Marcel Lomnický, v nominácii ešte figurujú Patrik Žeňúch (oštep – muži), Adrián Baran (guľa – muži do 23 rokov), Nikolas Broš (disk – muži do 23 rokov), Maximilián Slezák (oštep – muži do 23 rokov) a Patrícia Slošárová (guľa – ženy do 23 rokov). Náhradník je oštepár Jakub Kubinec pre mužskú súťaž do 23 rokov, keďže môže štartovať len jeden pretekár z krajiny.

V histórii EP vo vrhoch získalo Slovensko zatiaľ dve bronzové medaily - v Pule 2002 zásluhou oštepára Mariána Bokora a kladivára Miloslava Konopku. Vlani bol štepár Žeňúch siedmy a v roku 2015 dokonca šiesty. Vedúci výpravy bude Martin Pupiš, do Leirie pocestujú aj tréneri Jozef Párička a Jozef Hanušovský plus za prípravný výbor zimného EP 2019 vo vrhoch na Slovensku Ján Garaj a zrejme aj Tomáš Benko. "Na budúci rok pravdepodobne privítame najlepších európskych vrhačov, preto sme sa rozhodli vycestovať s mierne širším tímom ako obvykle. Ak bude všetko v poriadku, útok na stupne víťazov môžeme očakávať najmä od Marcela Lomnického. Myslím si, že u ostatných môžeme pomýšľať aspoň v jednom ďalšom prípade na útok na prvú osmičku. O rok chceme byť v domácom prostredí čo najsilnejší. Verím, že v zostave už budú aj ďalšie výrazné kladivárske osobnosti ako Martina Hrašnová či Nikola Lomnická, plus Končoš a Kaňuchovou, ktorí študujú v USA," dodal Pupiš.