TASR

Dnes o 13:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci budú tráviť jarné prázdniny najmä doma

Na dovolenku počas jarných prázdnin minú slovenské rodiny najčastejšie do 350 eur.

Lyžiarske stredisko vo Vysokých Tatrách (ilustračná foto) — Foto: TASR

Bratislava 19. februára (TASR) - Školákom z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa od pondelka začali jarné prázdniny. Týždeň voľna využíva na rodinnú dovolenku 30 percent Slovákov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World. TASR o tom informoval Milan Kisztner zo spoločnosti Neuropea.

"Z prieskumu vyplynulo, že najobľúbenejšou destináciou na rodinnú dovolenku je počas jarných prázdnin Slovensko. Plánuje tu dovolenkovať až 70 percent opýtaných," uviedol Ľuboš Kravárik, prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World. Slováci si v tomto období idú radi zalyžovať aj do Rakúska (päť percent) a Talianska (dve percentá) alebo navštívia blízke Česko (tri percentá), Poľsko a Maďarsko (zhodne po dve percentá).

Na dovolenku počas jarných prázdnin minú slovenské rodiny najčastejšie do 350 eur, uviedlo to 58 percent respondentov. Vyššie výdavky na dovolenku počas jarných prázdnin v sume do 500 eur očakáva 12 percent respondentov, 500 až 1000 eur plánuje minúť deväť percent opýtaných. Až 15 percent opýtaných uviedlo, že jarná dovolenka ich bude stáť od 1000 do 2000 eur a šesť percent respondentov minie viac ako 2000 eur.

Prieskum tiež zisťoval, koľko rodín z jednotlivých krajov dovolenkuje počas jarných prázdnin inde ako doma. Najmenej rodín cestuje na rodinnú dovolenku z Banskobystrického kraja (20 percent), nasleduje Prešovský (25 percent), Trenčiansky (26 percent). Naopak, najviac rodín si dopraje jarnú dovolenku mimo svojho bydliska v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji (33 percent).

Prieskumu sa od februára zúčastnilo 1583 respondentov starších ako 18 rokov.