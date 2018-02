TASR

ZOH: Papadakisovej povolil kostým: Najhoršia nočná mora

Francúzi napokon postúpili z krátkeho programu do voľných jázd z druhého miesta.

Francúzski krasokorčuliari Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 19. februára (TASR) - Francúzsky tanečný pár Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron suverénne postúpil z krátkeho programu do voľných jázd krasokorčuliarskej súťaže na ZOH v Pjongčangu napriek nepríjemnosti Papadakisovej so šatami. Tej sa pri jednej z figúr odhalila časť ľavého prsníka.

Ich vystúpenie mohlo dopadnúť oveľa horšie, pretože Papadakisovej sa rozopol kostým pri krku počas tanca. "Bola to moja najhoršia nočná mora počas olympiády," povedala podľa agentúry DPA Papadakisová a dodala: "Stalo sa to v prvých sekundách vystúpenia. Nemala som na výber, musela som pokračovať. Cítila som to hneď a modlila som sa, aby už bolo po všetkom."

