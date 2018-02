TASR

Rajičová začína v stredu, po desiatich rokoch chce mať fajn spomienky

Slovenská krasokorčuliarka má na oveľa viac ako na postup do finálovej 24-ky.

Na archívnej snímke slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 19. februára (TASR) - Nicole Rajičová vstúpi súťažne do zimnej olympiády v stredu krátkym programom a azda nikto nepochybuje, že šiesta žena ME sa predstaví aj v piatkových voľných jazdách. Slovenská krasokorčuliarka má na oveľa viac ako na postup do finálovej 24-ky.

Dobré pre jej prípravu na olympijskú súťaž je, že sa v Pjongčangu cíti "fenomenálne". Hoci oproti predchádzajúcim hrám ju trochu zaskočila zima: "Tam bolo skoro ako v lete, tu je to v niektoré dni drsné. Ale ináč sa tu cítim dobre. Je tu krásna hala a skvele sa mi v nej trénuje."

Výhodou tréningov ženskej súťaže je záverečný úsek krasokorčuliarskeho programu. Na začiatku hier to bolo husté, natiahnuté súťaže družstiev vystriedali v rýchlom slede športové dvojice i muži a pre vysoký počet účastníkov bolo málo priestoru na tréningy. Potom sa to uvoľnilo a Rajičová nepotrebovala cestovať do Soulu: "Mám ľad dvakrát za deň 40 minút a to stačí. Cítim sa v dobrej fazóne a majstrovstvá v Moskve ma nakopli mentálne. Chcem to tu dobre odjazdiť, aby keď sa na to spätne pozriem o desať rokov, aby som mala pekné spomienky."

V dejisku zimnej olympiády toho veľa nevidela, lebo intenzívne tréningy ju nahnali na odpočinok do postele. V každom prípade si chce pozrieť hokej a najradšej so slovenskými reprezentantmi. To by mohlo vyjsť za predpokladu, že by postúpili do štvrťfinále a tam odohrali popoludňajší či večerný zápas. Prípadne že by senzačne postúpili do semifinále. "Po odjazdení mojej súťaže ma láka aj lyžovanie," referuje Rajičová, ktorá na ZOH ako jediná rezidentka "reprezentuje" mesto New York.