Počas smogových situácií sa treba chrániť, hrozia najmä v zime

Na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým stavom ovzdušia slúži smogový varovný systém.

Bratislava 19. februára (TASR) - Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu, radí hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. Občania by mali obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku.

Vyhnúť by sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách.

Väčšie množstvo znečisťujúcich prachových častíc sa na Slovensku vyskytuje najmä v zimnom období, informuje banskobystrický RÚVZ. To môže mať na ľudské zdravie negatívny vplyv.

"Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal," varuje vedúca odboru hygieny RÚVZ Kvetoslava Koppová. "U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu," dodáva.

Na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým stavom ovzdušia slúži smogový varovný systém. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.