FOTO: Slovenský pár cítil po krátkom programe pozitívne reakcie

V Ľadovej aréne športového centra v Kangnungu sa napokon tešili aj z postupu do voľného programu.

Na snímke slovenský pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley počas krátkeho programu súťaže tanečných párov v Kangnungu na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu 19. februára 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 19. februára (TASR) - Hoci sa olympijská súťaž prakticky iba rozbiehala, slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley v krátkom programe tanečných párov strhli obecenstvo. V Ľadovej aréne športového centra v Kangnungu sa napokon tešili aj z postupu do voľného programu. Sami žiarili radosťou, že sa im v ich premiére na ZOH podaril základný cieľ.

Ba čo viac, pridali k tomu aj osobný rekord. "Boli sme veľmi spokojní, dostali sme hodnotenia najlepšie v sezóne a myslím, že aj najlepšie v kariére. Určite na medzinárodnom podujatí. Jediné, čo sme dnes dostali len level dva, to bola rumba, ale s tým mali problémy aj ostatné páry," povedal pre TASR tanečník slovenského dua.

Zdôraznil, že ohlasy mali dobré aj od trénerov, ich vystúpenie vyžarovalo energiu: "Náš cieľ bol dostať sa do druhej časti. Po krátkom programe sú malé rozdiely a súťaž je pomerne otvorená. Posnažíme sa predviesť čistý program, precízny ako dnes, uvidíme, čo sa podarí. Bolo by skvelé, keby sme aj tu zašli maximum, ale ideme na to pokojne a s chladnou hlavou. Bez tlaku, ale zase aj s maximálnou snahou, nasadením a koncentráciou."

Lucie Myslivečková ako iskrivejší živý prvok v kraso-tancoch predviedla výraz, ktorý bude ešte potrebnejší vo voľnom vystúpení. Oproti iným, akrobatickejším disciplínam idú do popredia viac estetika, interpretácia a technika. "Je tam veľa elementov, ktoré rozhodujú o celkovej známke," prízvukuje Csölley. Obaja slovenskí tanečníci veria, že sa im to podarí a že sa z 19. miesta posunú ďalej.