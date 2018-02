TASR

F1: Red Bull predstavil monopost na novú sezónu

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 19. februára (TASR) - Vedenie tímu Red Bull odhalilo v pondelok monopost pre novú sezónu F1. Na prezentácii zaujalo netradičné čierno-modré prevedenie monopostu RB14, vedenie stajne však zdôraznilo, že v tejto farebnej kombinácii nebude súťažiť.

Nové lakovanie je označené ako "special edition", takže nebude trvalé a už počas testov v Barcelone, ktoré sa začnú o týždeň, uvidia fanúšikovia celkom inú verziu. Jazdcami tímu budú aj v tomto roku Daniel Ricciardo a Max Verstappen. Ako informovala agentúra DPA, Ricciardo mal s autom ešte v pondelok absolvovať filmovací deň v Silverstone.

Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcim rokom je ochranný systém halo, ktorý musia povinne zakomponovať do monopostu všetky tímy efjednotky. Tzv. svätožiara by mala zabrániť, aby pilotov zasiahli do hlavy letiace objekty. "Vyzerá škaredo," povedal o novom prvku Verstappen ešte pred pondelkovou prezentáciou nového monopostu.