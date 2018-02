TASR

Dnes o 12:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nitra obmedzí prevádzku pohostinstiev na sídliskách

Tie smú byť od 1. apríla otvorené iba do 22. hodiny. Výnimkou bude piatok a sobota, keď môžu zostať v prevádzke do 24. hodiny.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nitra 19. februára (TASR) – Pohostinské zariadenia na sídliskách a v blízkostí obytných blokov v Nitre smú byť od 1. apríla otvorené iba do 22. hodiny. Výnimkou bude piatok a sobota, keď môžu zostať v prevádzke do 24. hodiny.

Nové pravidlá určuje zmena všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tá bola vyvolaná predovšetkým nespokojnosťou obyvateľov sídlisk na hluk z barov a zábavných podnikov v nočných hodinách. „Ľudia nám volajú, píšu a pýtajú sa, čo s tým chce mesto robiť. Zmenou VZN sme sa snažili zlepšiť situáciu na sídliskách v blízkosti pohostinstiev, ktoré sú bezprostredne vedľa panelákov a ktoré nočným hlukom jednoducho ohrozujú a znepríjemňujú život ľuďom. Trvalo s tým bojujeme každý deň,“ uviedla mestská poslankyňa Marta Rácová.

Podľa jej slov spôsobuje nočná prevádzka barov na sídliskách viaceré problémy. Jedným z nich je hluk zo samotnej prevádzky. „Ten sa po jej zatvorení skončí, ale druhým problémom je potom správanie a hluk ľudí, ktorí vyjdú z prevádzky a jednoducho sú hluční, nastane búchanie autami, vyspevovanie a dvoj- aj trojhodinové hulákanie,“ skonštatovala Rácová.

Podľa slov prednostu mestského úradu Igora Kršiaka je nová úprava VZN výsledkom rokovaní s prevádzkovateľmi pohostinstiev i s predstaviteľmi policajných zložiek. „Medzi základnými požiadavkami bolo zosúladenie časov, kedy sa budú konkrétne prevádzky zatvárať, a tiež snaha o úpravu prevádzkových časov pohostinských zariadení v obytných súboroch. Tam sme v pracovných dňoch znižovali prevádzkové časy smerom k 22. hodine a v piatok a v sobotu k 24. hodine,“ vysvetlil Kršiak.

Diskoték a nočných barov, ktoré sú sústredené predovšetkým na Mostnej ulici v centre Nitry, sa zmena prevádzkových časov nedotkne. V pondelok až štvrtok môžu byť otvorené do 3. hodiny, v piatok a v sobotu do 4. hodiny a v nedeľu do 24. hodiny. Mesto plánovalo v roku 2017 skrátiť prevádzkové časy aj v týchto zariadeniach, napokon však ustúpilo petícii proti obmedzeniu prevádzky diskoték, ktorú podpísalo v priebehu niekoľkých dní 4500 ľudí.