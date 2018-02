TASR

O post prezidenta chce zabojovať aj bezpečnostný analytik J. Zábojník

Bezpečnosť, ochrana záujmov štátu, rodiny aj jednotlivcov musí byť podľa Zábojníka prioritným poslaním a zároveň výsostnou úlohou prezidenta.

Juraj Zábojník — Foto: Archív J. Zábojníka

Bratislava 19. februára (TASR) - O post prezidenta SR chce v budúcoročných prezidentských voľbách zabojovať aj bezpečnostný analytik, bývalý šéf slovenských policajných ochrankárov a podnikateľ Juraj Zábojník. Chcel by byť prezidentom všetkých občanov. Na kandidatúru potrebuje vyzbierať 15.000 podpisov od občanov.

"Rozhodol som sa kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky pokiaľ splním zákonom stanovené podmienky. Ako prvý krok je vyzbieranie dostatočného počtu podpisov," uviedol pre TASR Zábojník. Na kandidatúru ho podľa jeho slov vyzývajú skupiny ľudí z bezpečnostného aj korporátneho prostredia, ale aj ľudia, ktorých stretáva v bežnom živote.

Pripomína, že roky zodpovedal za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov SR a najvyšších predstaviteľov sveta, ktorí navštívili Slovensko. Práve bezpečnosť, ochrana záujmov štátu, rodiny aj jednotlivcov musí byť podľa neho "prioritným poslaním a zároveň výsostnou úlohou prezidenta".

Za vhodného kandidáta sa považuje podľa vlastných slov preto, že "so svojím životným príbehom mám čo ponúknuť". "Nie som spojený so žiadnymi politickými stranami či finančnými skupinami a moje predstavy o spôsobe života občanov tejto krajiny sú ľuďom dlhodobo známe," povedal pre TASR. Za dobrého kandidáta sa považuje aj preto, že Európu čakajú vážne bezpečnostné výzvy a on je pripravený na ne adekvátne reagovať.

Ako prezident by chcel urobiť všetko preto, aby každý občan mal oprávnený pocit, že je niekým. "Chcem pohnúť s vecami, ktoré si doposiaľ nikto nevšímal. V tejto krajine nesmie byt toľko ľudí na ulici bez strechy nad hlavou. Mnohí z nich bez vlastnej viny. Preto chcem presadzovať dostatok finančných prostriedkov na stavanie útulkov pre bezdomovcov a azylových domov pre ľudí v núdzi," uviedol.

Na záver dodal, že "ak by mal byť prezidentom, chcel by to len v tom prípade, ak to bude vôľa občanov". "Zároveň chcem, aby aj všetci tí, ktorí mi nedajú svoj hlas, vedeli, že si ich ctím a vážim. Ak ako prezident nemám byť v prvom rade srdcom tohto štátu, netúžim byť ani jeho hlavou,“ povedal Zábojník.

Prezidentské voľby budú v roku 2019.

Juraj Zábojník sa narodil v roku 1962 v Bojniciach a žije v Bratislave. Je ženatý a má dve dcéry. Plukovník v zálohe odslúžil v radoch slovenskej polície 17 rokov a ďalšie roky sa venoval práci v korporátnom sektore. Istý čas bol riaditeľom Ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií.